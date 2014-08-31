به گزارش خبرگزاری مهر، "سامی ابو زهری" سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با انتشار یادداشتی تحت عنوان توضیحی در خصوص متن توافقنامه آتش بس در نوار غزه در صفحه شخصی خود در پایگاه ارتباط اجتماعی فیس بوک نوشت: حماس تاکید دارد که توافقنامه آتش بس در غزه تا انتهای ماه جاری پایان نمی یابد.
وی افزود: آنچه در متن این توافقنامه در خصوص "این ماه " تصریح شده است مربوط به آغاز مذاکرات قبل از پایان ماه میلادی جاری است.
سخنگوی حماس تاکید کرد که آتش بس همچنان ادامه دارد و هیچ کس نمی تواند علیه مردم فلسطین حیله گری کند.
نظر شما