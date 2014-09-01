درباره سانسور در قرآن آیه داریم/ دین را از اهلش بگیریم نه شاعر و عارف

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برنامه‌های برگزیده ماه مبارک رمضان و تابستان 93 سیما شب گذشته یکشنبه نهم شهریور با حضور معاون سیما، مدیران شبکه‌ها و گروه‌ها، دبیر شورای نگهبان و برنامه‌سازان و اهالی رسانه در تالار مولانا مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، یک صندلی در وسط سن قرار دادند و از حجت‌الاسلام قرائتی برای سخنرانی دعوت شد و او در فرصت 30 دقیقه‌ای به سخنرانی پرداخت.

وی در این سخنان گفت: شما باید برنامه‌ای بسازید که دل‌های مردم را به هم نزدیک کند. اگر درباره چیزی اعتقاد ندارید درباره‌اش برنامه نسازید. آثاری که شما می‌سازید باید دردی دوا کند. وظیفه ما صرفا سرگرمی نیست، اگر فیلمی صرفا مردم را سرگرم کند اما چیزی به آنها اضافه نکند، خوب نیست.

سانسور در قرآن هم آمده است

این مفسر قرآن ادامه داد: ما برای سانسور در قرآن آیه داریم. قرآن به این موضوع اشاره می‌کند که یک سری چیزهایی را نباید مردم عادی بفهمند چون شر می‌شود. تلویزیون هم سانسور می‌کند و هم باید این کار را انجام بدهد. شفاف‌سازی همیشگی غلط است. مثلا اگر دو سیلو گندم برای مملکت مانده باشد و همه بفهمند که چاقوکشی می‌شود.

قرائتی به نامه‌ای اشاره کرد که برای مقام معظم رهبری فرستاده و افزود: در روایات به تیراندازی و شنا تأکید شده است اما در پادگان‌های ما فقط تیراندازی یاد می‌دهند. شمال و جنوب کشور ما دریا دارد اما شنا یاد نمی‌دهند و اگر سربازی توی آب بیفتد مثل آجر پایین می رود! ایشان نامه را به سردار فیروزآبادی ارجاع دادند. یک فرد عادی به من می‌گفت دولت مي‌تواند اعلام کند هر سربازی که شنا بلد باشد یک ماه از سربازی‌اش کم می‌شود و آن وقت آنها با هزینه پدرشان هم شده شنا یاد می‌گیرند. با این یک ماه کمتر، کلی برای ارتش و سپاه صرفه‌جویی هم می‌شود.

این معلم اخلاق تأکید کرد: بعد از مرگم بگویید شیخی بود که 30 آیه را برایمان شرح داد و 30 بار ما را خنداند. فیلم‌های شما باید در راستای حل مشکل باشد. دختر دانشجویی که در دانشگاه‌شان سخنرانی داشتم برای من نامه نوشته بود و گفته بود خدا پدر و مادر و مشاور تحصیلی مرا لعنت کند. 18 سالگی وقتی کلی خواستگار داشتم مرا مجبور کردند بروم دانشگاه، لیسانسم را که گرفتم و باز هم خواهان داشتم گفتند فوق لیسانس نگیری نمی‌شود و حالا مدرک دارم اما خواستگار ندارم.

فقط سرگرم نکنید باعث رشد مردم شوید

وی تصریح کرد: گاهی فیلم‌هایی می‌بینیم که مشکل ما نیست. در تلویزیون دیدم گاو صندوقی را در استخر آب انداخته بودند و می‌گفتند هر کس در این را باز کند جایزه می‌گیرد. من در تاریخ گاو صندوقی ندیده بودم که توی آب باشد. آخر این به چه دردی می‌خورد. قرار نیست فیلم‌های ما مردم را سرگرم کند بلکه باید آنها را رشد بدهد. البته به افرادی که در صداوسیما هستند بارها اینها را گفته‌ام اما کسی گوش نداده آنقدر باید این چوب را بزنیم که بشکند.

روایت قصاص پیامبر دروغ است

قرائتی با اشاره به این سخن امام (ره) که صداوسیما باید دانشگاه باشد، یادآور شد: اکنون این دانشگاه عمومی چند استاد دارد؟ اسلام شناس، مردم شناس و جامعه شناسان تلویزیون کجا هستند؟ چند شب پیش چیزی از یکی از شبکه‌ها پخش شد که همان موقع به مدیر شبکه زنگ زدم و تذکر دادم. حتما این را شنیده‌اید که پیامبر زمانی که می‌خواسته از دنیا برود، همه را جمع می‌کند و فردی به او می‌گوید چوبت را ناآگاهانه به من زده‌ای و باید قصاصت کنم؟ این دروغ است. اگر قرار بود دست پیامبر خطا کند، چرا فکرش خطا نکند؟ پیامبر معصوم و از هر اشتباهی بری بوده است. من خدمت آیت‌الله لنکرانی هم این موضوع را گفتم. او خندید و اعلام کرد این روایت مشکل فقهی هم دارد چون قصاص برای کار عمد است و کار غیر عمد قصاص ندارد.

انتقاد به شعر موسی و شبان مولانا

وی همچنین اعلام کرد: دین را باید از اهلش گرفت نه از عارف و شاعر. شعر «موسی و شبان» را هم حتما شنیده‌اید که آن چوپان می‌خواهد برای خدا چارقد بدوزد و شاعر هم می‌گوید ما درون را بنگریم و حال را و پیامبر خدا سرزنش می‌شود. اگر کسی خداوند را جسم توصیف کند اگر زمین و آسمان بشکافد، جا دارد و آن وقت ما این مطالبی را که کاملا ضد قرآن است در کتاب های درسی وارد کرده‌ایم. موسی(ع) مبعوث شده تا خرافات را از بین ببرد اما در این شعر موسی مؤاخذه می شود و این شعر کاملا ضد بعثت انبیاء است. اگر اینطور است پس اصلا ما چرا برویم مکه،هر کس در شهر خودش یک کعبه بسازد و دور آن بچرخد، چرا نماز را عربی بخوانیم به هر زبانی می‌خواهیم بخوانیم، چرا اصلا رو به قبله نماز بخوانیم و...؟ چون ما درون را بنگریم! مولانا این همه شعر خوب دارد اما این درست نیست.

این استاد اخلاق تصریح کرد: ما چای را هم در فنجان می‌خوریم نه آفتابه. بنابراین اسلام‌شناس باید بیاید و از تلویزیون حراست کند. باید تلویزیون اتاق‌های فکر داشته باشد. روزی از آیت‌الله فلسفی می‌خواستند سخنرانی کند و او تأکید می‌کرد مطالعه جدیدی نداشته و بنابراین سخنرانی نمی‌کند. هرچه اصرار کردند او نپذیرفت و گفت سخنرانی بدون مطالعه خیانت به عمر مردم است.

قیافه‌های غیرطبیعی نشان ندهید

قرائتی ادامه داد: هنرمند نباید مردم را غافل کند در این صورت آن لقبی را می‌گیرد که فرعون گرفت. قیافه‌های غیرطبیعی را نشان ندهید. امروز حتی برخی آقایان هم قیافه طبیعی ندارند. مشاوران غیرمتدین نداشته باشد. هدف رضای خدا باشد و هنر یک‌بعدی نباشد. هنر نباید در خدمت شخص خاص یا به نفع سرمایه اندوزی و تزویر و نفاق باشد.

وی تأکید کرد: مشکل جوانان دو تا است. یکی غفلت و دیگری شهوت. من بالای 50 سال است طلبه‌ام و اگر مرا به عنوان کارشناس قبول دارید باید بگویم دوای غفلت نماز است و دوای شهوت ازدواج. شما درباره نماز چه کرده‌اید؟ یک بار شنیدم اعلام کردند که فلان هزار دقیقه درباره نماز در تلویزیون کار شده است. جستجو کردم و فهمیدم 5دقیقه اذان صبح و 5دقیقه اذان ظهر و 5 دقیقه اذان شب را که پخش می‌شود و روزی 15 دقیقه است حساب کرده‌اند! آخر اینکه نشان می‌دهید آیت‌الله بهجت با 10 تا پیرمرد نماز می‌خواند چه فایده‌ای دارد، مگر قرار بود او هم نماز نخواند!

این مفسر قرآن با تأکید بر لزوم فعالیت هنری درباره قرآن، به این موضوع اشاره کرد که تنها اجلاسی که رهبر هر سال به آن پیام می‌دهد اجلاس قرآن است.

ماجرای استاندارد و ترس ایرانی‌ها از خط شکن بودن

وی افزود: فردی بود که می‌گفت من یهودی‌ام اما درباره نماز فیلمی می‌سازم که اشک مردم دربیاید! طرف با الاغ دزدی می‌خواهد برود مکه! یک بار به مسئولان گفتم لباس این وزنه‌بردارها خیلی تنگ است،‌ دختران جوان می‌بینند و خوب نیست و بی حیا می‌شوند. ببینید چقدر برخی از مسئولان ما بی عرضه هستند. به من گفت این استاندارد است! اسرائیل 60 سال است قوانین بین‌الملل را می‌شکند و آخ نمی‌گوید اما اضافه کردن چند سانت به تنبون لباس وزنه‌بردار ضد استاندارد است!

دلایل موفقیت قرائتی از زبان خودش

قرائتی تصریح کرد: ما دو مشکل داریم. یکی اینکه آخوندهایمان نواب صفوی نیستند و دیگر اینکه کت و شلواری‌هایمان شهید رجایی نیستند. چرا ما نمی‌خواهیم خط شکن باشیم؟ من دلایل موفقیتم را پنج تا می‌دانم. یکی اینکه به جای منتظر مردم ماندن، به کوچه و خیابان رفتم و خودم دنبالش گشتم. جای منبر پای تخته سیاه رفتم. جای پول گرفتن رایگان کار کردم. به جای محرم و صفر در طول سال دنبال این کارها بودم. ما باید ابتکار و جگر و شهامت داشته باشیم.

10 هزار خنده حلال

این استاد اخلاق بر لزوم هموار کردن راه ازدواج جوانان تأکید کرد و گفت: من در 34 سال یک شب جمعه برنامه‌ام را تعطیل نکردم. فکر نمی‌کنم در هیچ کجای دنیا برنامه‌ای چنین رکوردی داشته باشد. مردم ما به خنده نیاز دارند. ما قرار نیست مدام به ترک و کاشانی و لر و عرب و عجم گیر بدهیم تا بخندیم. عوض اینکه با هم بخندیم به هم بخندیم. من در برنامه‌های 34 ساله‌ام 10 هزارخنده حلال دارم و آنها را سر و سامان داده‌ام. در این جلسه که کارشناسان حضور دارند چند مورد از این خنده ها که همگی زیر یک دقیقه هستند ببینید و نظر بدهید. به عقل ناقص ما اینطور رسیده. می‌خواهم شوخی کنم اما نمی‌شود. بگذار شوخی کنم. شما هم ببینید به عقل ناقص شما چه می‌رسد!

در ادامه بخش‌هایی از این خنده‌های یک دقیقه‌ای پخش شد و قرائتی از حاضران موافق و مخالف خواست دست خود را بالا ببرند.

در صدر بودن برنامه‌های قرائتی از نظر میزان بیننده و رضایتمندی مخاطب

پس از این با حضور معاون سیما و مدیران شبکه‌های یک، سه و قرآن از سه دهه فعالیت حجت‌الاسلام قرائتی در برنامه «درس‌هایی از قرآن» تقدیر شد و دارابی پس از این در سخنانی گفت: تلاش مستمر و موثر حضرت حجت‌الاسلام قرائتی مفسر قرآن، معلم اخلاف و روانی که معنا و مفهوم شاگرد امام صادق بودن را اشاعه داده ستودنی است.

وی تأکید کرد: همواره در نظرسنجی‌ها، سخنرانی‌ها و برنامه‌های استاد قرائتی میزان بیننده و میزان رضایت مخاطب در صدر قرار داشته است.