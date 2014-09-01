بهبهان و هور الحسین آزاد شدند/100 زن و دختر ایزدی در چنگال داعشی ها در 5 استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، قاسم رحیم رئیس شورای منطقه المسیب در بابل اعلام کرد: نیروهای ارتش و مردمی طی عملیاتی مناطق البهبهبان و هور الحسین از توابع جرف الصخر در شمال بابل را از لوث داعش آزاد کردند.

شایان ذکر است که روز گذشته نیروهای امنیتی و مردمی عراق موفق به شکست محاصره آمرلی شدند و منطقه سلیمان بیگ را نیز از لوث داعش آزاد کردند.

از سوی دیگر منابع محلی در استان نینوا اعلام کردند: گروهک داعش 100 دختر و زن اقلیت ایزدی را در اختیار تروریستهای خود در استانهای صلاح الدین، نینوا، کرکوک، دیالی و الانبار قرار داده است.