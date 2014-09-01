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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۲۴

اخبار امنیتی عراق/

بهبهان و هور الحسین آزاد شدند/100 زن و دختر ایزدی در چنگال داعشی ها در 5 استان

بهبهان و هور الحسین آزاد شدند/100 زن و دختر ایزدی در چنگال داعشی ها در 5 استان

رسانه های عراقی از آزاد سازی مناطقی در شمال بابل از لوث تروریست های وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام و توزیع صد زن و دختر ایزدی در پنج استان از سوی داعش میان تروریستهای وابسته به این گروهک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، قاسم رحیم رئیس شورای منطقه المسیب در بابل اعلام کرد: نیروهای ارتش و مردمی طی عملیاتی مناطق البهبهبان و هور الحسین از توابع جرف الصخر در شمال بابل را از لوث داعش آزاد کردند.

شایان ذکر است که روز گذشته نیروهای امنیتی و مردمی عراق موفق به شکست محاصره آمرلی شدند و منطقه سلیمان بیگ را نیز از لوث داعش آزاد کردند.

از سوی دیگر منابع محلی در استان نینوا اعلام کردند: گروهک داعش 100 دختر و زن اقلیت ایزدی را در اختیار تروریستهای خود در استانهای صلاح الدین، نینوا، کرکوک، دیالی و الانبار قرار داده است.

کد مطلب 2362256

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