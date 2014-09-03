تولید قطره و شربت گیاهی برای درمان سرفه و التهاب مفاصل

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امین مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده شربت "هانی تیم" گفت: تحول شگرفی در عرضه شربت های ضد سرفه که تا پیش از این تنها با استفاده از عصاره آویشن در کشور تولید می شد، صورت گرفته است و محققان کشورمان با مطالعات صورت گرفته در مورد تولید این محصول با منشاء گیاهی و با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موفق به تولید دارویی با استفاده از عسل شده اند که تاثیر درمانی آن بر روی بیماران مبتلا به سرفه چشمگیر بوده است.

امین اضافه کرد: پس از انجام فعالیت های توسعه ای در شرکت، با انجام تحقیقات دامنه دار در مورد تاثیر گذاری موضوع استفاده از عسل در شربت های گیاهی تولید شده تا آن زمان، برای اولین بار در کشور، موفق به استفاده از عسل در کنار عصاره آویشن، در تولید شربت هانی تیم برای درمان سرفه و برطرف کردن خلط سینه شدیم که با تولید این محصول، میزان استفاده از این دارو را در مقایسه با نمونه های دیگری که تنها از عصاره آویشن استفاده کرده اند، با استقبال بیشتری از سوی مردم و گروه پزشکی رو به رو شدیم.

وی یادآور شد: همزمان با تحقیق و تولید شربت هانی تیم، داروی دیگری را بنام قطره آرومین که دارویی با استفاده های دو گانه خوراکی و موضعی باعنوان ضد تهوع و ضد التهاب مفاصل است در همان سال 88 پس از اخذ مجوز های لازم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجاری سازی کرده و در داروخانه های کشور در دسترس بیماران و پزشکان قرار دادیم.

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه تجاری سازی داروهای گیاهی دارای فرایند های خاص و زمان بر است، ابراز داشت: فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی محققین این شرکت تا سال 91 ادامه یافت و در این سال موفق شدیم با انجام آزمایش های مختلف دو داروی جی- روپ (بصورت شربت و با ابتکار مصرف عسل در فرمولاسیون آن) بعنوان برطرف کننده التهاب مفاصل و نیز قطره آوناسین برای برطرف کردن زود انزالی مردان و نیز آرام بخش را با منشا گیاهی تولید کنیم که اینک با حمایت های صورت گرفته، تجاری سازی شده و در داروخانه ها ی کشور قرار دارند.

به گفته وی، با انجام فعالیت تجاری سازی در این مجموعه، در تولید شربت هانی تیم و جی - روپ قادریم سالانه تا بیش از 500 هزار شیشه از این دارو ها را با مقدار 120 میلی گرم در هر شیشه تولید کنیم و در مورد سایر داروها نیز تا بیش از 100 هزار شیشه تولید و به بازار عرضه کنیم.

امین، با بیان اینکه گروه تحقیق و توسعه یاس دارو موفق به ساخت سه داروی جدید در این شرکت شده که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت اصولی نیز دریافت کرده است، اظهار کرد: در تولید این داروها از فناوری های جدید و نیز نوآوری بهره برداری کرده ایم، به گونه ای که ساخت بسیاری از این داروهای گیاهی برای اولین بار در کشور به انجام رسیده است.

وی، از صدور پروانه تولید داروهای گیاهی از سوی وزارت بهداشت، اشاره کرد و گفت: هم اینک حدود 623 پروانه ساخت داروهای گیاهی در کشور صادر شده است که این تعداد دارو تنها سهم پنج درصد کل داروهای کشور را شامل میشود و این در حالی است که، در صورت ادامه حمایت های بیشتر از فعالیت های داروسازی در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می توان با تکیه به آنکه بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز این داروها در داخل کشور تامین می شوند، این سهم را به 20 درصد افزایش داد.