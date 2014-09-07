گردهمایی اساتید راهنما و مشاور حوزه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین گردهمایی اساتید راهنما و مشاور سطح سه حوزه علمیه خواهران استان تهران با حضور حجت الاسلام آقامیری مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران و خالقی معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و اعضای کمیسیون های تخصصی پایان نامه استان تهران برگزار شد.

در ابتدای مراسم پورحمزه- معاون پژوهش استان تهران ضمن تشریح مراحل اجرایی تصویب تا دفاع پایان نامه، به معرفی نمایندگان کمیسیون تخصصی پایان نامه‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد : هدف از برگزاری چنین جلساتی یکسان سازی در تدوین طرح‌نامه ها است.

وی افزود: شعار معاونت پژوهش، سرعت در اجرا و اتقان در محتواست. بدین منظور برگزاری کارگاه ویژه طلاب و کارگاه ویژه اساتید راهنما از سال گذشته در دستورکار این معاونت قرار گرفت که بازخورد خوبی نیز داشته است.

در ادامه این جلسه، اساتید نماینده کمیسیون به تفصیل اهم اشکالات وارده به موضوعات و طرح‌نامه ها را تشریح کردند، برخی از طرح‌نامه ها نیز به صورت کارگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین اساتید حاضر در گفتگویی مسائل را با معاونت پژوهش مرکز و نمایندگان کمیسیون در میان نهادند. این مراسم با اهدای احکام راهنمایی و نیز تقدیم هدایا به اساتید مهمان به پایان رسید.