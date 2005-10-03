به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر كه از حضور "جودي فاستر" در نقش محوري سود مي‌جويد در دومين هفته اكران با كسب 15ميليون دلار همچنان صدرنشين جدول فروش ماند. مجموع فروش اين اثر در ده روز اخير به 46 ميليون و100 هزار دلار رسيده است.

فيلم "كشتي سرنيتي" در اين ميان بالغ بر 10 ميليون و100 هزار دلار بليت فروخت و دومين جايگاه جدول فروش را از آن خود كرد. اين اثر كه در زمره فيلم‌هاي علمي تخيلي جاي دارد كاري جديد از"جاس ويدون" است و از طرفداران بسياري برخوردار است با اين وجود افتتاحيه اين اثر چندان رضايت بخش نبود.

"سرنيتي" شرح حال كاپيتان مالكوم رينولدز است كه روي كشتي اش به نام سرنيتي كار مي كند. او علاوه بر اين هدايت يك گروه كوچك را به عهده دارد كه اعضاي آن عموماً دوستان وي هستند، اما شرايط به گونه اي پيش مي رود كه كاپيتان درمي يابد توسط گروهي از دشمنان احاطه شده است و سرانجام به اين نتيجه مي رسد كه تمامي توطئه ها از عرشه كشتي سرنيتي نشات مي گيرد.

"ناتان فيليون"، "جينا توريس"، "الن تاديك" و "مورنا باكارين"، هنرپيشگاني هستند كه در اين فيلم به نقش آفريني پرداخته اند.

از ديگر فيلم‌هاي تازه وارد جدول فروش مي توان به فيلم "به جاي او" اشاره كرد. اين اثر كه بر اساس كتاب "جنيفر وينر" ساخته شده شرح حال يك دختر سرزنده به نام مگلي فيلر و خواهر سرسخت وي رز را در محوريت دارد. "كامرون دياز" هنرپيشه مطرح فيلم‌هاي "عروسي بهترين دوستم" و "فرشتگان چارلي" در اين اثر ايفاي نقش "مگي فيلر" را بر عهده دارد. اين در حالي است كه "توني كولتي" نيز در نقش "رز" حاضر شده است. اين اثر با فروش نسبي در گيشه مواجه شد.