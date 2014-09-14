رفع مسئولیت دست اندرکاران شهری و راهور اصفهان در خصوص اعمال قانون تردد در خطوط بی آر تی

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ شهروندان اصفهان بر اثر برخورد با اتوبوس‌هایی که در مسیر خطوط BRT تردد می‌کنند از زمان راه ‌اندازی این سیستم حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان تا کنون به گوش ‌می‌رسد. گاه خانواده‌ای را بی پدر کرده و گاهی دختری که با هزاران آرزو در سر راهی دانشگاه می‌شود را به آغوش خود کشیده است و این بار هم طی حادثه ای در همین خطوط سه روز گذشته دختر و پسر 4 و 5 ساله‌ای را از نعمت مادر محروم کرده است.



مصدومان این حادثه نیز کم نبوده‌اند و در آخرین مورد می‌توان به برخورد یکی از کارگران شهرداری با اتوبوس در حال تردد در مسیر BRT سه راه سیمین تا زندان دستگرد اشاره کرد و که موجب صدمه دیدن این نان آور خانه شده است.



نظارت بر خطوط BRT وظیفه بخش خصوصی است



در این راستا سرهنگ حسین غلامی، رئیس پلیس راهور استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابزار تاسف در خصوص مرگ شهروندان اصفهان بر اثر برخورد با اتوبوس‌های خطوط BRT مرگ و میر بر اثر تصادفات درون شهری را امری عادی تلقی می‌کند و ادامه می‌دهد: حوادثی که در مسیر BRT اتفاق می‌افتد نیز همانند دیگر تصادفات شهری است.



وی کنترل تردد در مسیر BRT را بر عهده بخش خصوصی می‌داند و اضافه می‌کند: پلیس راهور فقط مسئول کنترل بخش‌هایی است که دارای چراغ راهنما یا دیگر علایم راهنمایی و رانندگی هستند.



رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه نیروهای پلیس راهور در صورت بروز هرگونه تخلف با خاطیان در مسیرهای تحت کنترل خود برخورد می‌کنند و با اشاره به حادثه‌ برخورد اتوبوس BRT با شهروند اصفهانی که روز پنج شنبه هفته گذشته که منجر به فوت این شهروند شد، می‌افزاید: در حال حاضر ماموران راهنمایی و رانندگی در حال بررسی این تصادف هستند و در آینده‌ای نزدیک نتیجه اعلام خواهد شد.



پلیس مجوز دهد اتوبوسرانی کنترل می‌کند



عباس روحانی، رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر ضمن ابراز تاسف از فوت شهروند اصفهانی در روز پنج شنبه و با اشاره به اینکه سازمان اتوبوسرانی تمام اقدامات ایمنی و مهندسی ترافیکی مورد نیاز برای خطوط BRT را انجام داده است، ادامه می‌دهد: بحث نظارت بر روی مباحث رانندگی بر عهده نیروهای پلیس راهور است و از آنجایی که پلیس ضابط قضایی است باید به این امر توجه داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه سازمان اتوبوسرانی توانایی کنترل و ایجاد امنیت در خطوط BRT را دارد، می‌افزاید: چنانچه پلیس مجوزهای لازم را برای امر کنترل و نظارت به سازمان اتوبوسرانی واگذار کند این ارگان می‌تواند امنیت را در این خطوط فراهم کند.



رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه رانندگان خطوط BRT با سختگیری ویژه‌تری نسبت به دیگر رانندگان خطوط استخدام می‌شوند، ادامه می‌دهد: در حال حاضر 200 نفر در دو شیفت در خطوط BRT سازمان اتوبوسرانی اصفهان فعالیت می‌کند که از بین 2 هزار داوطلب انتخاب شده‌اند.



وی ادامه می‌دهد: رانندگانی که برای فعالیت در خطوط BRT انتخاب می‌شوند دارای گواهینامه پایه یک رانندگی هستند ضمن آنکه این رانندگان از فیلترهای دیگری نیز برای فعالیت در این بخش از خطوط اتوبوسرانی عبور می‌کنند.



بی‌توجهی رانندگان عامل اصلی تصادفات خطوط BRT



رسول کمالی، بردار اعظم کمالی شهروند اصفهانی که پنج شنبه هفته گذشته بر اثر برخورد اتوبوس BRT جان خود را از دست داده است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نحوه‌ برخورد مسئولان در قبال مرگ خواهرش بیان می‌کند: اتفاقی که برای خواهر من افتاده است اتفاق تازه‌ای نیست چرا که تاکنون بارها و بارها این اتفاق در خطوط BRT اصفهان رخ داده است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ نهادی مسئولیت مرگ خواهرش را بر عهده نمی‌گیرد، می‌گوید: خواهر بنده در هنگام عبور از خطوط BRT با توجه به شواهد موجود و شهادت شاهدان عینی از جمله کاسبان محل حادثه ضمن رعایت مقررات، یعنی از روی خطوط عابر پیاده و با توجه به چراغ خطر در حال تردد بوده است که مورد اصابت اتوبوس قرار گرفته است.



این شهروند اصفهانی با انتقاد از بی توجهی رانندگان اتوبوس‌های BRT نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌افزاید: هنگامی که برای بازبینی محل حادثه فوت خواهرم به محل حادثه رفته بودیم و در حالی که هنوز خون خواهرم روی آسفالت بود یکی از کارگران شهرداری با برخورد با اتوبوس در حال عبور مصدوم و راهی بیمارستان شد.



عدم استاندارد بودن خیابان‌های اصفهان برای راه‌اندازی خطوط BRT



اصغر آذربایجانی، سخنگوی كمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای شهر اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه اندازی خطوط ویژه حمل و نقل و به ویژه BRT باید استانداردهای لازم تعریف شود، افزود: با توجه به استانداردهای تعریف شده هر گونه تردد عابران پیاده در مسیر ویژه اتوبوس ممنوع است و باید محیطی که اتوبوس‌های BRT در آن تردد می‌کنند کاملاً ایزوله باشد.



وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل استاندارد نبودن خیابان‌های اصفهان که در آنها مسیر BRT تعبیه شده است امکان بسته بودن کامل خطوط بر روی تردد عابران پیاده وجود ندارد، افزود: در این راستا ضروری است که تسهیلاتی فراهم شود که عابران پیاده با رعایت نکات ایمنی از مسیر‌های قابل تردد خطوط BRT عبور کنند.



این عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه امضای تفاهم‌نامه‌ای بین پلیس راهور و شهرداری اصفهان می‌تواند در کاهش حوادثی که در خطوط BRT رخ داده است تاثیرگذار باشد، ادامه داد: پلیس راهور در حال حاضر با کمبود نیرو مواجه است ودر این راستا ضروری است که شهرداری با همکاری و تعامل با نیروی انتظامی همکاری لازم را در راستای بکارگیری نیروهای خود در کنترل خطوط BRT داشته باشد.

گزارش: مریم یاوری