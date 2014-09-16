به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع عراقی از حملات جنگنده های آمریکایی به مواضع داعش در نزدیکی بغداد خبر دادند.

این اولین بار است که جنگنده های آمریکایی مواضع داعش در نزدیکی بغداد را مورد هدف قرار می دهند.

روز گذشته همچنین حملات دیگری توسط این جنگنده ها به مواضع داعش در شمال عراق و نزدیکی منطقه کوهستانی سنجار صورت گرفت.

شایان ذکر است حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش از 17 مرداد سال جاری آغاز شده است که در این مدت حدود 160 حمله هوایی توسط جنگنده های آمریکا علیه مواضع داعش صورت گرفته است.