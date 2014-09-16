به گزارش خبرنگار مهر، عباس احمد آخوندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: در زمینه افزایش ناوگان هوایی کشور اقداماتی صورت گرفته است که همه این اقدامات در راستای گسترش این ناوگان است که در این زمینه اکثر شرکت‌ها اقدام به خرید هواپیما کرده‌اند،.

وی وجود تحریم ها را مهمترین مانع عدم دسترسی ایران به هواپیماهای با کیفیت مناسب عنوان کرد و ادامه داد: طی ماههای اخیر فعالیت های گسترده ای در کشور برای خرید هواپیماهای جدید و رفع مشکلات تاخیر پروازها صورت گرفته که در این روند دستاوردهای خوبی بدست آمده است.

آخوندی با بیان اینکه تا پایان سال هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی کشور اضافه می شود گفت: افزوده شدن هواپیماهای جدید به سیستم حمل و نقل هوایی باعث افزایش پروازها و سایر رفع مشکلات بخش حمل و نقل هوایی خواهد شد.

آخوندی در پاسخ سوال خبرنگار مهر در خصوص تدوام در تاخیر پروازها به رغم قول های داده شد برای رفع این مشکل افزود: بخشی از این مشکل به ساختار بنگاه‌داری در زمینه حمل و نقل هوایی است و بنگاه‌هایی که قصد دارند در حوزه صنایع هوایی سرمایه‌گذاری کنند باید با سرمایه بیشتری وارد این حوزه شوند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه خدماتی که قرار است به مردم داده شود باید به گونه‌ای باشد که مردم رضایت کافی را از این بخش داشته باشند افزود: فرسوده بودن ناوگان مهمترین دلیل بروز این مشکلات است.

آخوندی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، شرکت های سرمایه گذاری که در عرصه هوانوردی فعالیت می کنند می توانند با تامین سرمایه بیشتر هم بر روی نیروی انسانی و هم روی خدمات فنی خود سرمایه گذاری کنند که با این روند این شرکت ها می توانند بر سر تعهداتی که به مردم داده اند باشند و به موقع اقدام به خدمات رسانی کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست بر لزوم بهره‌گیری از معماری ایران ـ اسلامی در احیای بافت‌های فرسوده در کشور تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاری برای اصلاح و نوسازی بافت فرسوده به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صرفه و سود بالایی برای دولت دارد.

آخوندی با بیان اینکه بافت های فرسوده کنونی با فرهنگ و تاریخ هر شهر گره خورده است و باید برای حفظ این مناطق تلاش کرد افزود: تمام تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر روی اصلاح و نوسازی بافت فرسوده و بافت هایی است که به هر دلیلی به صورت ناکارآمد در پیرامون شهرها احداث شده اند.

وی ادامه داد: بافت های فرسوده کشور دارای زیرسازی های کافی هستند و اصلاح و بازسازی آنها برای دولت به صرفه تر از خروج از شهرها و احداث شهرک ها و مناطق جدید است.

آخوندی افزود: تمرکز ما در احیای بافت‌های فرسوده، بهسازی بافت‌های تاریخی و نیز بافت‌هایی است که به صورت ناکارآمد در سطح شهرها رها شده‌اند و همواره به دنبال اصلاح این بافت‌ها هستیم و معتقدیم این مهم از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران ارزش‌افزوده زیادی دارد.