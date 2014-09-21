به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معرفی برنامههای شبکه یک سیما در پاییز و زمستان 93 با حضور مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما و اهالی رسانه امروز یکشنبه 30 شهریورماه در ساختمان سیما در حال برگزاری است.
محمدرضا ورزی کارگردان و علی لدنی تهیه کننده سریال «معمای شاه»، محمدرضا پورحسن مدیر روابط عمومی شبکه یک و سیدمحمود رضوی تهیهکننده سریال «پرده نشین» نیز در این نشست حضور دارند.
فرجی مدیر شبکه یک در ابتدای این نشست در تشریح برنامههای دفاع مقدس و همچنین ماه محرم بیان کرد: سریال «کپی برابر اصل» در دهه اول محرم به پخش میرسد. «این شبها» هر شب پخش میشود و همچنین سریال «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی از دهه دوم محرم روی آنتن می رود.
وی ادامه داد: کنداکتور نمایشی تمام شبکهها تا پایان سال پر است. ما بعد از اتمام سریال «معراجیها» مسعود دهنمکی «عامل سوم» را در نظر گرفتهایم و در فصل پاییز مجموعه «معمای شاه» هر جمعه برای پخش روی آنتن میرود. که مجموعههای «کپی برابر اصل» و «پردهنشین» در ادامه این مجموعه قرار خواهند داشت.
مدیر شبکه یک با اشاره به سریالی که برای دهه فجر در نظر گرفته شده است، گفت: سریال «گذر از رنجها» به تهیه کنندگی علی لدنی در این ایام به پخش میرسد. داستان این سریال از سال 1318 تاکنون را در برمیگیرد و در نهایت سال 1393 را با سریال «تعبیر وارونه یک رویا» به کارگردانی فریدون جیرانی به پایان میبریم.
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