تیم جودوی ایران برابر ترکمستان پیروز شد/ افزایش شانس برای کسب برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جودو بازی‌‎های آسیایی 2014 اینچئون کره‌جنوبی، بعدازظهر امروز سه‌شنبه تیم ایران در گروه بازنده‌ها و برای رسیدن به مدال برنز این رقابتها، برابر تیم ترکمنستان قرار گرفت و این حریف را با نتیجه 3 بر 2 شکست داد.

البته ایران درحالی برابر ترکمنستان قرار گرفت که سعید مولایی به علت حرکت غیر ورزشی که در دیدار با نماینده کره‌جنوبی داشت، از حضور در ادامه مسابقات منع شده تا ایران در وزن 73- کیلوگرم نماینده‌ای نداشته باشد و یک برد به سود حریفش ثبت شود.

این مسابقه، با رقابت جودوکاران در وزن 66- کیلوگرم آغاز شد که احسان بهرامیان برابر "کمال امانوف" را شکست داد اما در رقابت بعدی، امیر قاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم برابر "تین تیه‌نوف" قرار گرفت که مغلوب این حریف شد.

در ادامه محمد جمالی در وزن 91- کیلوگرم برابر "باتیر حاج محمدوف" قرار گرفت و درحالیکه از این حریف جلو بود، در یک غافلگیری ضربه شد تا رقابت دو تیم ایران و ترکمستان 2 بر 2 شود.

در نهایت جواد محجوب در وزن 90+ کیلوگرم برابر "بودای‌بردی ساهدوف" پیروز شد تا برتری 3 بر 2 ایران در این رقابت را رقم بزند.

تیم جودوی ایران که در رقابت نخست خود برابر چین پیروز شده بود، در مرحله یک‌چهارم نهایی مغلوب تیم کره جنوبی شد. با توجه به صعود تیم کره به فینال، تیم ایران در شانس مجدد با برتری مقابل ترکمستان، به دیدار رده‌بندی رسید و عصر امروز برای کسب مدال برنز به مصاف برنده دیدار ژاپن و عربستان می‌رود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.