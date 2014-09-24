تصمیمات جدید پیام نور و کمیته امداد برای پرداخت شهریه دانشجویان

محمد صدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره، گفت: بر اساس تفاهم نامه جدید میان دانشگاه پیام نور و کمیته امداد، مقرر شد این کمیته کمک هزینه تحصیلی را در اختیار دانشجویان تحت پوشش قرار داده تا برای پرداخت شهریه اقدام کنند.

وی ادامه داد: پیش از این به علت پرداخت شهریه توسط کمیته امداد به دانشگاه، مشکلاتی میان این سازمان و دانشگاه پیام نور ایجاد شده بود و مشخص نبود کدام دانشجو تحت پوشش کمیته امداد است و کدام دانشجو نیست.

معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور، تاکید کرد: در این تفاهم نامه، دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد با دانشجوی عادی فرقی ندارد و باید شهریه خود را پرداخت کند.

صدری در این باره به یک فرصت که در اختیار این قبیل دانشجویان قرار داده شده اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد هستند دو ماه مهلت داده تا بدون پرداخت شهریه، انتخاب واحد کنند تا شرایط پرداخت بدهی شان فراهم شود.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه پیام نور، هیچ مشکلی برای انتخاب واحد دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد وجود ندارد، در عین حال دانشگاه پیام نور دیگر مسئولیتی در قبال این دانشجویان ندارد.

وی درباره سایر دانشجویان که برخی دستگاهها شهریه شان را پرداخت می کنند، تاکید کرد: این تصمیم گیری درباره دانشجویان شاهد و ایثارگر و حافظان کل قرآن کریم صدق نمی کند.