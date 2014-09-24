مهارآتش سوزی بزرگ در کارگاه صنایع چوب و انبار بلور و کریستال در پایتخت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آتش سوزی در کارگاه صنایع چوب در شرق تهران اظهار داشت: ساعت 12 و 2 دقیقه امروز یک مورد حادثه آتش سوزی در بلوار دلاوران به ستاد فرماندهی آتش نشانی اطلاع داده شد.در ادامه آتش نشانان سه ایستگاه در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: محل حادثه زیرزمین و طبقه همکف یک ساختمان به مساحت 300 متر بود که مملو از چوب و لوازم مبل سازی بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: در حالی که شعله های آتش در حال سرایت به اماکن مجاور بود آتش نشانان از چند جهت به اطفای حریق پرداختند.

ملکی در خصوص آتش سوزی در این انبار بلور و کریستال در خیابان وحدت اسلامی اظهار داشت: این حادثه ساعت 12 و 10 دقیقه چهارشنبه به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد که آتش نشانان بلافاصله خود را به محل حادثه در یک ساختمان 4 طبقه اداری- مسکونی رساندند.

در بخشی از این ساختمان بلور و کریستال نگهداری می شد.

ملکی ادامه داد: دود زیادی تمام طبقات را فرا گرفته بود و سه نفر از ساکنان این ساختمان از جمل یک زن باردار در میان دود گرفتار شده بودند. آتش نشانان این افراد را از ساختمان خارج کرده و به اطفای کامل آتش پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: علت هر دو حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.