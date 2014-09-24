  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ مهر ۱۳۹۳، ۲۲:۴۳

معرفی نامزدهای بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت

معرفی نامزدهای بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت

نامزدهای 4 بخش مسابقه بین الملل سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای مسابقه بین الملل در 4 بخش مستند، فیلم، فیلمنامه و کارگردانی اعلام شد.

فهرست نامزدها به شرح زیر است:

بهترین مستند

ارتباط اسرائیلی

به پشت تابلو نگاه کن

5 دوربین شکسته

خاطراتی برای تمام فصول

خالد و مجتبی

میتس واخ

نفودی

بهترین فیلمنامه

تنهای تنهای تنها

شیار 143

NO

بهترین کارگردانی

چ

ماندلا

NO

بهترین فیلم

تنهای تنهای تنها

ماندلا

NO

برگزیدگان دو بخش ملی و بین المللی جشنواره فیلم مقاومت عصر فردا پنجشنبه 3 مهرماه در برج میلاد معرفی خواهند شد.

کد مطلب 2377228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها