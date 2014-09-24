معرفی نامزدهای بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای مسابقه بین الملل در 4 بخش مستند، فیلم، فیلمنامه و کارگردانی اعلام شد.
فهرست نامزدها به شرح زیر است:
بهترین مستند
ارتباط اسرائیلی
به پشت تابلو نگاه کن
5 دوربین شکسته
خاطراتی برای تمام فصول
خالد و مجتبی
میتس واخ
نفودی
بهترین فیلمنامه
تنهای تنهای تنها
شیار 143
NO
بهترین کارگردانی
چ
ماندلا
NO
بهترین فیلم
تنهای تنهای تنها
ماندلا
NO
برگزیدگان دو بخش ملی و بین المللی جشنواره فیلم مقاومت عصر فردا پنجشنبه 3 مهرماه در برج میلاد معرفی خواهند شد.
