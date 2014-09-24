معرفی نامزدهای بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای مسابقه بین الملل در 4 بخش مستند، فیلم، فیلمنامه و کارگردانی اعلام شد.



فهرست نامزدها به شرح زیر است:



بهترین مستند



ارتباط اسرائیلی



به پشت تابلو نگاه کن



5 دوربین شکسته



خاطراتی برای تمام فصول



خالد و مجتبی



میتس واخ



نفودی



بهترین فیلمنامه



تنهای تنهای تنها



شیار 143



NO



بهترین کارگردانی



چ



ماندلا



NO



بهترین فیلم



تنهای تنهای تنها



ماندلا



NO



برگزیدگان دو بخش ملی و بین المللی جشنواره فیلم مقاومت عصر فردا پنجشنبه 3 مهرماه در برج میلاد معرفی خواهند شد.