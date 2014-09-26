بندر چابهار به سومین قطب پتروشیمی کشور تبدیل می شود/سهم سرمایه گذاران سیستان و بلوچستان صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا اسکندری عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان در زاهدان بیان داشت: با وجود اینکه تعداد 15 شرکت در راستای سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه پتروشیمی در بندر چابهار ثبت نام کرده اند و تعداد 20 شرکت دیگر نیز درخواست برای سرمایه گذاری داشته اند اما سهم سیستان و بلوچستان در این رابطه صفر است.

وی با بیان اینکه هنوز هیچ درخواستی از طرف سرمایه گذاران استان برای سرمایه گذاری وثبت شرکت در این مجتمع عظیم دریافت نشده است افزود: نگاه اقتصادی باید جایگزین سایر نگاه ها شود و به طور حتم با ایجاد زیر ساخت های اقتصادی بسیاری از مولفه های مدنظر مردم استان از جمله معیشت و امنیت با ایجاد صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه 16 میلیون دلار برای ایجاد صنایع پتروشیمی دراین مجتمع سرمایه گذاری انجام خواهد شد ادامه داد: برای ایجاد این مجتمع حتی یک ریال از دولت و یا تسهیلات بانکی استفاده نمی شود و تمامی سرمایه گذاری لازم توسط بخش خصوصی و شرکت های خارجی انجام خواهد شد.

ایجاد 20 هزار شغل به طور مستقیم

اسکندری همچنین در این دیدار بیان داشت: با ایجاد مجمتع پتروشیمی چابهار برای تعداد 20 هزار نفر به طور مستقیم اشتغالزایی ایجاد می شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر 85 درصد نیروهای به استخدام در آمده در این مجتمع بومی هستند و در حال حاضر500 نفر از بومیان منطقه به استخدام این صنعت در چابهار درآمده اند.

وی از استاندار درخواست کرد با توجه به اینکه برای راه اندازی این مجتمع هیچ نیازی به دریافت تسهیلات و یا کمک دولت در تامین اعتبارات نیست لذا دولت در راستای رفع موانع اداری و تسریع در روند اجرایی شدن این پروژه حمایت لازم را انجام دهد.

تولید 28 میلیون تن محصولات پتروشیمی

رییس هیئت مدیره شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران چابهار اظهار داشت: با راه اندازی و بهره برداری از 3 فاز پیش بینی شده در صنایع پتروشیمی چابهار و همچنین ایجاد صنایع کوچک و پائین دست امکان تولید 28 میلیون تن مواد اولیه در مجتمع پتروشیمی چابهار فراهم می شود.

وی با بیان اینکه یک هزار و 230 هکتار از اراضی بندر چابهار برای ایجاد و احداث صنایع پتروشیمی جانمایی شده است افزود: در همین رابطه 2 هزار هکتار زمین نیز برای ایجاد صنایع فولاد در نظر گرفته شده است.

اسکندری همچنین با اشاره به اینکه بندر چابهار به دلیل قرار گرفتن در خارج از خلیج فارس ریسک کمتری برای حمل کالا و همچنین تولیدات پتروشیمی دارد افزود: تجارت از طریق این بندر به دلیل برخورداری از اسکله ها، فرودگاه برای بازرگانان بسیار قابل اهمیت و مقرون به صرفه است.

وی بیان داشت: در صنایع پتروشیمی چابهار تعداد 16 واحد پروسس متان پایه ایجاد خواهد شد که گاز شیرین را به محصولات مختلف از جمله متانول، آمونیاک و اوره آمونیاک تبدیل خواهد کرد.

وی افزود: 17 واحد تولیدی در مجتمع پتروشیمی چابهار به طور متوسط پس از بهره برداری یک میلیون و 500 هزار تن محصول و در مجموع بیش از 20 میلیون تن محصول صادراتی در سال تولید خواهند کرد.

وی بیان داشت: با راه اندازی این مجتمع شاهد تولید محصولاتی از جمله اوره آمونیاک به میزان یک میلیون و 275 هزارتن، متانول به میزان یک میلیون و 650 هزار تن، متانول آمونیاک به میزان یک میلیون و 200 هزار تن، آروماتیک به میزان 4 میلیون و 500 هزار تن و الفین به میزان یک میلیون و 345 هزار تن و سایر محصولات دیگر در سال خواهیم بود.

ظرفیت بندر چابهار نیاز به افزایش دارد

وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی صنایع پتروشیمی چابهار امکان تولید 28 میلیون تن مواد اولیه فراهم خواهد شد افزود: این در حالی است که ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر چابهار تا پایان سال به 6 و نیم میلیون تن می رسد و لذا باید ظرفیت این بندر نیز متناسب با حجم تولید این صنایع افزایش یابد.

وی همچنین نیاز به افزایش پرواز ها در فرودگاه چابهار و همچنین فعال سازی دانشگاه بین المللی چابهار در راستای تربیت نیروهای متخصص و مورد نیاز پتروشیمی را از دیگر نیاز هایی دانست که باید به آن توجه بیشتری داشت.

سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری در طرح های مقدماتی

رییس هیئت مدیره شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران چابهار همچنین از سرمایه گذاری 12 میلیون دلاری در گام نخست و در طرح های مقدماتی در مجتمع پتروشیمی چابهار خبر داد و گفت: برای بهره برداری از 3 فاز پیش بینی شده در این مجتمع در مجموع به میزان 16 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت.

وی بیان داشت: محصولات تولید شده دراین مجتمع مورد نیاز و درخواست بسیاری از کشور ها ی منطقه و جهان است و حتی یک گرم از محصولات تولید شده بر روی زمین نخواهد ماند.

اسکندری در تشریح امکانات مجتمع پتروشیمی چابهار عنوان کرد: این مجتمع بزرگ به نیروگاه برق با ظرفیت تولید یک هزار مگا وات تجهیز خواهد شد و مصرف آن فشاری بر شبکه استان وارد نمی کند.

وی افزود: همچنین نسبت به احداث کارخانه آب شیرین کن در این مجتمع نیز اقدام می شود.

وی راه عبور از بحران های اقتصادی را خط بطلان کشیدن بر روی تفکر دولتی دانست و افزود: تفکر دولتی در اقتصاد تفکری منسوخ است و لذا تمامی شرکت هایی که از انحصار دولت درآمده اند موفقیت بیشتری در توسعه و رونق کار داشته اند.