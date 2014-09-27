"حزب الله" از نامزد چالشی برای ریاست جمهوری حمایت نمی کند/لبنان به لطف مقاومت قوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز خلاء ریاست جمهوری در لبنان، گروههای سیاسی این کشور نتوانسته اند بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به توافق برسند و پارلمان لبنان با وجود برگزاری حدود 12 جلسه جهت انتخاب ریاست جمهوری جدید تاکنون نتوانسته است در این امر موفق شود.

در همین راستا نشست آتی پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور 17 مهر ماه سال جاری تعیین شده است.

"قاسم هاشم" عضو فراکسیون توسعه و آزادی در پارلمان لبنان وجود چنددستگی را در میان گروههای مختلف لبنانی عامل اصلی ناکامی پارلمان در انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور می داند.

وی در این خصوص گفت: لبنان هم اکنون در دوره خلاء ریاست جمهوری به سر می برد، از بیست و پنجم ماه می میلادی (چهارم خرداد سال جاری) که مهلت قانونی دوره ریاست جمهوری "میشل سلیمان" به پایان رسید تا به امروز لبنان بدون رئیس جمهوری اداره می شود.

هاشم تصریح کرد: چند دستگی سیاسی که هم اکنون در عرصه سیاسی لبنان در جریان است، از مدتها پیش دامنگیر لبنان بوده است و این اختلافات و چند دستگیها در سطح ایدئولوژیها است که هم اکنون در عرصه انتخاب ریاست جمهوری پر رنگ تر از پیش شده است.

وی درخصوص حمایت جریان 14 مارس از "سمیر جعجع" رئیس حزب "نیروهای لبنانی"(فالانژیستهای سابق) گفت: جریان 14 مارس هم اکنون از یکی از نامزدهای جنجالی حمایت می کند و بر انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری لبنان پافشاری می کند.

وی افزود: ما جعجع را یک نامزد جنجالی می دانیم و در این دوره که لبنان در یک شرایط بحرانی به سر می برد نمی تواند پذیرای یک رئیس جمهوری چالش برانگیز باشد.

هاشم در ادامه عنوان داشت: تا زمان پافشاری و لجاجت جریان 14 مارس بر سر انتخاب یک نامزد چالشی ما به نتیجه دلخواه و مطلوب نخواهیم رسید.

نماینده پارلمان لبنان اظهار داشت: ما خواهان آن هستیم که رئیس جمهوری جدید در سریعترین زمان ممکن انتخاب شود و در این راستا چاره ای نیست جز آنکه توافقات و تفاهماتی میان قشرها و گروهای مختلف لبنانی صورت بگیرد تا بتوان رئیس جمهوری را انتخاب کرد که بتواند میان گروههای مختلف اتحاد ایجاد کند و همچنین مورد قبول همه گروههای سیاسی و اجتماعی باشد و در این زمان که لبنان با چالشهای عدیده ای مواجه است بتواند باقدرت تمام کشور را اداره کند.

این نماینده پارلمان لبنان در ادامه تاکید کرد که حزب الله از "میشل عون" یکی از نامزدهای سه گانه تصدی پست ریاست جمهوری لبنان حمایت می کند.

وی درخصوص تبعات خلاء ریاست جمهوری و تاثیرات آن در سطح داخلی گفت: این امر لبنان را با چالشهای عدیده ای مواجه کرده است خاصه در سایه چالشهایی که در منطقه شاهد آن هستیم.

قاسم در ادامه به بحران موجود در سوریه اشاره و اعلام کرد: این امر بر همگان آشکار است که لبنان و سوریه روابط اجتماعی، فرهنگی و جغرافی گسترده ای با یکدیگر دارند و اشتراکات تاریخی زیادی بین دو کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: هر بحرانی در سوریه تاثیرات مستقیمی در لبنان خواهد گذاشت.

عضو فراکسیون توسعه و آزادی در پارلمان لبنان در پاسخ به سوالی درخصوص نقش حزب الله لبنان در امنیت این کشور گفت: لبنان امروز به لطف مقاومت قوی است و درواقع باید گفت که مقاومت با لبنان و لبنان با مقاومت پیروز است.

وی افزود: در سالهای 2000 و 2006 مرحله جدیدی در درگیری با اسرائیل گشوده شد، درواقع ما از سال 2000 تا امروز ما در معرض جنگهای طولانی هستیم و رژیم صهیونیستی همیشه به کشور ما چشم طمع داشته است

وی عنوان داشت: حزب الله و فراکسیونهای پارلمانی حامی آن نقش گسترده ای در عرصه سیاسی و امنیتی لبنان دارند و جزء اساسی از اقشار مختلف لبنانی هستند و نقش گسترده ای در زمینه سیاسی و اجتماعی لبنان ایفا می کنند.

هاشم افزود: به تاکید حزب الله در دوره کنونی از محبوبیت بسیار بالایی در میان مردم لبنان برخوردار است و موضع حزب الله در انتخاب ریاست جمهوری جدید لبنان نیز کاملا آشکار است، و ما از رئیس جمهوری چالش برانگیز حمایت نمی کنیم و از نامزدی حمایت می کنیم که حامی مقاومت حمایت باشد و ایمان داشته باشد مقاومت یکی از اقشار و گروههای اساسی و اصلی لبنان است.

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گفتگو از: فاطمه درخشان