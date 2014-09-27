به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده ظهر امروز شنبه با برگزاری نشستی خبری به سوالات برخی خبرنگاران پاسخ داد. وی در این نشست با بیان اینکه سالانه 5 هزار هیآت علمی به جمع استادان دانشگاه آزاد افزوده می شود و این دانشگاه هم اکنون دارای 37 هزار استادیار به بالاست، گفت: تامین وام برای کارکنان دانشگاه آزاد به مبلغ 40 میلیون تومان و اعضای هیأت علمی با مبلغ 60 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه، دانشجویان مقطع دکتری 10 میلیون تومان، دانشجویان کارشناسی ارشد 50 میلیون تومان و دانشجویان کارشناسی 2.5 میلیون تومان وام دریافت می کنند. این وام طی قراردادی با سیستم بانکی به صورت وام ارزان قیمت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر وام 10 میلیون تومانی وام ازدواج برای دانشجویان دانشگاه آزاد با بهره 11 درصدی اختصاص داده شده و دانشجویانی که از 6 شهریورماه سال جاری عقد کرده باشند می توانند از شرایط این وام بهره مند شوند.

وی در ادامه از عدم دریافت شهریه از دانشجویان دکتری پژوهش محور خبر داد و افزود: ثبت نام از متقاضیان پذیرش در دکتری پژوهش محور از سه شنبه هفته جاری آغاز می شود، از دانشجویانی که در این دوره پذیرش می شوند هیچ شهریه ای دریافت نمی شود. 50 درصد این شهریه را دانشگاه آزاد و 50 درصد باقیمانده را استاد از طریق اعتبار پژوهشی پرداخت می کند.

رئیس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توسعه کیفی این دانشگاه، درباره طرح جامع آموزشی، اظهار داشت: طرح جامع آموزشی دانشگاه آزاد به تصویب شورای راهبردی این دانشگاه رسیده و در بودجه سال جاری عملیاتی می شود.

به گزارش مهر، میرزاده در ادامه با یادآوری اینکه دانشگاههای جهان کمتر از 25 درصد به شهریه وابستگی دارند و 70 درصد شهریه شان از طریق اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه تامین می شود، افزود: در تلاشیم تا در 5 سال آینده، وابستگی دانشگاه آزاد به شهریه 40 درصد کاهش یابد. همچنین به واحدهای دانشگاه آزاد اعلام شده که 12 درصد از درآمد خود را از طریق منابع غیرشهریه ای کسب کنند.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد درباره تحصیل بورسیه های مسئله دار در این دانشگاه، گفت: برخی از افراد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلاسهای درس حاضر شدند در حالیکه در کنکورهای دانشگاه آزاد شرکت نکرده بودند. برخی از واحدهای دانشگاه اعلام کردند که برای پذیرفته شدن این افراد نیاز به سابقه تحصیلی دارند اما هیچ سابقه تحصیلی یعنی شرکت در کنکور در احراز هویت این افراد دیده نمی شد. هم اکنون پرونده این افراد در حال بررسی است.

به گزارش مهر، میرزاده در پایان این نشست خبری سه دعا کرد و گفت: اول برای سلامتی مقام معظم رهبری و دوم برای آمدن باران دعا می کنم. در دعای سوم از خداوند می خواهم که ما را نسبت به یکدیگر خوش بین کند و هم افزایی بیشتری داشته باشیم.