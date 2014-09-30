به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه 7 مهر ماه سومین شب از همایش «آسمان بچه ها» با حضور شاعران ایرانی و غیر ایرانی در نمایشگاه بین المللی اروند برگزار شد.

این مراسم با اجرای سعید بیابانکی شاعر و طنزپرداز کشور برگزار و مراسم با بخش های مختلفی با شعرخوانی شاعران همراه شد.

در بخش نخست این برنامه معنا جهاد هنرمند عراقی به تک‌نوازی عود یا بربط برای حاضران پرداخت و سپس شاعرانی از ایران و تاجیکستان برای خواندن شعر روی سن آمدند و هر کدام غزلی را به مخاطبان تقدیم کردند.

عسگر حکیم از کشور تاجیکستان، محمدحسین جعفریان، محمد حسین انصاری نژاد، حمید هنرجو، علی داوودی کسانی بودند که در دور اول این شعرخوانی روی صحنه رفتند. در میان شاعران محمدحسین جعفریان یکی از شعرهای مشهور خود را برای جنگ خواند که در آن می آید: «دیشب از چشمم بسیجی می‌چكید از تمام شب دوعیجی می‌چكید/ باز باران شهیدان بود و من باز شب ‌های مریوان بود و من»

بخش بعدی مراسم به اجرای گروه موسیقی «گلراز» با احرای موسیقی بلوچی اختصاص داشت.

سعید بیابانکی در طول این شعرخوانی ها گاه مطالبی را از فرهنگ کشور شاعر غیر ایرانی بیان می کرد.

در بخش دیگری از این برنامه حسین حمید هنرمند اهل فلسطین همراه با تندو تایجیین شاعر و ترانه سرای ژاپنی، توبیاس بوگارت شاعر آلمانی، قاسم محسن از عراق و حمودی عذاب نقاش عراقی و محمد امین جعفری نماینده یونیسف در ایران جوایزی را به برگزیدگان بخش کودک و نوجوان اهدا کردند که از جمله آنها علی شلاه از عراق است.

از نکات جالب این مراسم نوع اجرا و خوانش تندو تایجین بود که حتی از هر گونه میکروفونی اجتناب می کرد و شعر را با تکرار آوایی خاص خواند. این شاعر ژاپنی دو شعر خوانش کرد که یکی از آنها درباره هیروشیما بود و بعد از آن بیان کرد: امیدوارم وقایعی مثل جنگ هیروشیما تکرار نشود و کودکان در جنگ ها اذیت نشوند.

نفر بعدی که برای خوانش شعر روی صحنه آمد حجت الاسلام سید محمد مهدی شفیعی بود که شعر خود را به شهدا تقدیم کرد و با این مطلع آغاز می شود: «دل نمی بندد بر تکرار سرد جاده ها/ آسمان تنگ است در چشم کبوترزاده ها»

حامد عسگری، محمد امین جعفری، نسرین حیایی تهرانی، حافظ ایمانی، جوانا برک هارت، ناصر فیض، ابراهیم سمنانی، رضا اسماعیلی، نزار بنی مرجه از سوریه، بهزاد پورحاجیان، رضا شیبانی، کمال شفیعی هم برای دقایقی شعرخوانی کردند.

اجرای عارف جعفری خواننده اهل کشور افغانستان از جمله بخش‌هایی بود که در این مراسم مورد توجه مخاطبان در این برنامه قرار گرفت.

موسیقی عاشیقلار آذربایجانی هم بخش دیگری از این مراسم بود.

شاعران محلی به همراه سید محمد مهدی شفیعی، جمال نصاری، سعید باجو وند، ابراهیم سنایی شاعرانی بودند که در این بخش به شعر خوانی پرداختند. توبیاس برک هارت ازآلمان، مجید نظافت و امیر مرزبان دیگر شاعرانی بودند که شاعرانه های خود را برای حاضران در جمع خواندند.

بخش اجرای گروه های موسیقی از کشورهای مختلف افغانستان و سوسنگرد از جمله بخش های پرطرفدار این همایش بود. «آسمان بچه ها» در پایان با نورباران آسمان به پایان رسید و بر اساس اعلام مجری برنامه این مراسم به شهید جهان آرا و شیخ مصطفی رهنما تقدیم شد.

