به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون کره‌جنوبی، در ادامه رقابتهای کبدی بازی‌های آسیایی اینچئون، تیم ملی مردان ایران در دومین رقابت خود مقابل کره‌جنوبی قرار گرفت و با نتیجه 40 بر 22 مقابل میزبان رقابتها به پیروزی دست یافت.

تیم ملی کبدی کشورمان با پیروزی در این مسابقه که نیمه نخست آن با نتیجه 14 بر 8 به سود ایران به پایان رسیده بود، ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، برنز خود را قطعی کرد.

ژاپن حریف بعدی تیم ملی کبدی است که این دیدار فردا برگزار می‌شود.

پیش از این تیم ملی بانوان ایران چین تایپه را شکست داده بود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.