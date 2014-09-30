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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

صائب عریقات:

نتانیاهو با سخنان خود راه حل دودولتی را به گور سپرد

نتانیاهو با سخنان خود راه حل دودولتی را به گور سپرد

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سخنان خود راه حل دودولتی را به گور سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: نتانیاهو با این سخنرانی راه حل دولتی را به گور سپرد.

وی با بیان این مطلب افزود: نتانیاهو با چنین سخنانی اعلام کرد که تحقق راه حل دودولتی در مرزهای 1967 بعید است و این مسئله با سیاست های امنیتی اسرائیل همخوانی ندارد.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت: بنیامین نتانیاهو حتی برای یک بار کلمه کشور فلسطین را ذکر نکرد و مرزهای 1967 را منطقه معرفی نکرد و اعلام کرد که اسرائیل هرگز به این مناطق بازنخواهد گشت.

نتانیاهو در سخنرانی شب گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تکفیری خواندن جنبش حماس مدعی شده بود که جنگ علیه تکفیریها یک جنگ واحد است و جنگ اسرائیل با حماس تنها محدود به این گروه نمی شود بلکه یک جنگ همگانی است.

کد مطلب 2380944

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