مازندران پایلوت صدور ضمانت نامه معاملات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسین نژاد ظهر سه شنبه در جلسه بررسي وضعيت اشتغال، سرمايه گذاري و توليد استان ، مساعدت و همکاری صندوق را در تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی از طریق صدور ضمانت نامه معاملات برای تعاونی ها و ذینفعان آنان اعلام کرد.

وی بیان داشت: مقرر شد استان مازندران به عنوان پایلوت صدور ضمانت نامه معاملات، خرید دین و صدور اوراق صکوک برای تأمین مالی شرکت ها قرار گرفته و طی مراسمی که در هفته آینده برای تعاونی های برتر برگزار، رونمایی می شود.

حسين نژاد نيز در اين نشست بر اهميت تعريف مدل توسعه اشتغال استان و مشاركت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين خصوص با مديران استان تاكيد كرد.

ربیع فلاح استاندار مازندران بر اهمیت مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور تأکید کرد و با اشاره به ضرورت توجه به بخش تعاون برای توسعه اشتغال و شكوفايي تولید استان، خواستار حل مشکلات این شرکت ها شد.

فلاح، با تاكيد بر اهميت و ضرورت تعريف مدلي براي توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان، بر اهتمام همه دستگاه هاي مسوول و نهادهاي غير دولتي دخيل در اين امر اشاره كرد و ياد آور شد: ظرفيت هاي مطلوبي براي ارتقا اشتغال در استان در بخش هاي مختلف وجود دارد كه نيازمند هم افزايي و برنامه ريزي اصولي با مشاركت همه صاحب نظران و مديران اين بخش است.

در اين نشست مقرر شد؛ در هفته های آتی جلسات مستمری با حضور علي ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین و روسأی این وزارتخانه و مدیران مازنی دستگاه های مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدل توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان تدوین و اجرایی شود.