43 شرکت مسافربری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه43 شرکت مسافربری و تعاونی در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، ادامه داد: این تعداد شرکت و تعاونی به مسافران در نقاط مختلف استان خدمت رسانی می کنند.

وی ادامه داد:311 اتوبوس توسط این شرکت ها و تعاونی ها مدیریت می شوند که وظیفه مسافربری را بر عهده دارند.

فریبرز کرمی با اشاره به اینکه در حدود 749 مینی بوس در استان چهارمحال و بختیاری وظیفه جابجایی مسافران را بر عهده دارند، یادآور شد: این تعداد مینی بوس درمسیر های مختلف استان بین شهرها و روستاها وظیفه جابجایی مسافران را بر عهده دارند.

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي چهارمحال و بختياري همچنین به فعالیت 771 سواری کرایه در استان اشاره کرد و یادآور شد: تمام تلاش ها در راستای ارائه خدمات بهتر در جابجایی مسافران در استان است.

برگزاری دوره آموزشی برای شرکت های حمل و نقل

وی در ادامه با اشاره به اینکه در راستای ارائه خدمات با کیفیت و بهتر جلسات مختلف با تعاونی ها و مسئولان شرکت ها برگزار می شود، اذعان داشت: تمام تلاش ها در این مسیر در راستای رضایت مسافران از ارائه خدمات مسافری در استان است.

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي چهارمحال و بختياري در ادامه با اشاره به اینکه دوره آموزشي برای مديران و متصديان شركت هاي حمل و نقل در این استان برگزار شده است، عنوان کرد: به منظور ارتقاء سطح عملكرد و استانداردسازي فعاليت شركت هاي حمل و نقل و افزايش آگاهي هاي شغلي و فني این دوره های آموزشی برگزار شده است.

وی بیان کرد: حدود 80 نفر در این دوره های آموزشی شرکت کردند و با آخرین مطالب فنی و استاندارد ها آشنا شدند.

فریبرز کرمی عنوان کرد: این دوره های آموزشی در تابستان سالجاری برگزار شده است.