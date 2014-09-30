خانه هنرمندان امروز به مرکز هنر ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری هفته فرهنگی آلمان سه شنبه 8 مهرماه با حضور میشائیل فرایهر فون اونگن اشترنبرگ سفیر آلمان در تهران، راینر بوتس رایزن فرهنگی سفارت آلمان، آندرئاس رست دبیر نمایشگاه عکس و مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در تالار امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست مجید سرسنگی با اشاره به برگزاری برنامه هفتههای فرهنگی در خانه هنرمندان ایران گفت: در چند سال گذشته، خانه هنرمندان ایران تلاش بسیار زیادی برای برگزاری برنامههای فرهنگی کشورهای دیگر در این خانه انجام داده است تا علاوه بر هنرمندان ایرانی، هنرمندان سایر کشورها نیز بتوانند آثار و فعالیتهای خود را به نمایش بگذارند.
وی افزود: تاکنون هفته فرهنگی کشورهای مختلفی همچون ژاپن، کره جنوبی، فلاند، ترکیه، هند، افغانستان، اتریش و ونزوئلا در خانه هنرمندان ایران برگزار شده است، از ابتدای این هفته نیز، هفته فیلم هلند با همکاری سفارت هلند در ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار شده است، قطعاً این برنامهها در ماه آینده نیز برپا خواهد شد.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت برگزاری برنامههای بین الملی در ایران گفت: برگزاری هفتههای فرهنگی از سوی کشورهای خارجی اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که از سویی هنرمندان 2 کشور میتوانند با آثار و فعالیت یکدیگر آشنا شوند و از تجارب یکدیگر استفاده کنند و از سوی دیگر متاسفانه در چند سال گذشته در عرصه سیاست، چهره ایران در سطح بین الملی مخدوش شده است، برگزاری چنین برنامههایی میتواند چهره واقعی ایران را در عرصه بین الملی به تصویر بکشد.
سرسنگی در ادامه صحبتهای خود به هنر آلمان اشاره کرد و گفت: هنر معاصر آلمان دو ویژگی بسیار مهم دارد ابتدا حفظ پیوند با سنتهای فلسفی و هنری گذشته خود است و دوم تلاش کشور آلمان به ویژه هنرمندان آن برای معاصر سازی هنر خود، تا بتوانند در دنیای امروز نیز چهرهای تازه از هنر خود برای جهانیان ارائه دهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: برگزاری هفته فرهنگی آلمان میتواند برای هنرمندان ایرانی فرصت خوبی باشد تا آنها بتواند با فرهنگ و هنر آلمان آشنا و با آن ارتباط خوبی برقرار کنند.
در ادامه این مراسم میشائیل فرایهر فون اونگن اشترنبرگ، سفیر آلمان در تهران ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این هفته فرهنگی در خانه هنرمندان ایران گفت: من امروز خیلی خوشحالم که در خانه هنرمندان ایران هستم، خانه هنرمندان ایران امروز به مرکز هنر ایران در همه رشتههای مختلف هنری تبدیل شده و توانسته است ارتباط خوبی با سایر کشورها نیز برقرار سازد، از این بابت خیلی خوشحال هستم و تشکر میکنم از همکاران این خانه و مخصوصا مدیر این خانه که زمینه برگزاری این برنامه فرهنگی را در خانه هنرمندان ایران فراهم کرده است، تشکر میکنم.
وی به روابط تاریخی بین 2 کشور اشاره کرد و گفت: روابط ایران و آلمان، بسیار تاریخی است، وقتی درباره این روابط صحبت میکنیم بیشتر ذهن ما به روابط اقتصادی بین دو کشور خلاصه میشود در حالی که این امر نباید روابط فرهنگی و هنری بین دو کشور را به فراموشی بسپارد.
اشترنبرگ در ادامه گفت: ایران و آلمان از دیرباز تاکنون روابط فرهنگی بسیار خوبی با یکدیگر دارند، امروز نیز یک موسسه بزرگ زبان آلمانی در تهران فعالیت میکنند، همچنین موسسهای برای تبادل دانشجو در تهران وجود دارد، در زمینه باستانشناسی نیز ما در ایران شعبه بزرگی داریم، از سوی دیگر تاکنون نمایشگاه بسیار زیادی در ایران از سوی هنرمندان آلمانی برگزار شده است، ایرانیهای بسیار نیز در آلمان به فعالیت و تحصیل مشغول هستند، همه این موارد نشان دهنده رابطه خوب فرهنگی بین دو کشور است.
سفیر آلمان در تهران با اشاره به اهمیت روابط فرهنگی بین 2 کشور گفت: روابط فرهنگی میتواند زمینه برقراری روابط بیشتر میان 2 کشور را فراهم سازد، و مردم دو کشور نیز میتوانند با شناخت فرهنگ و هنر یکدیگر، رابطه نزدیک تری با یکدیگر برقرار سازند.
در بخش دیگری از این نشست راینر بوتس، رایزن فرهنگی سفارت آلمان با تشکر از خانه هنرمندان ایران گفت: این نخستین بار است که چنین هفته فرهنگی از کشور آلمان در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود، خانه هنرمندان ایران امکانات خوبی برای برگزاری این هفته فرهنگی در اختیار ما گذاشتند، این هفته فرهنگی شامل 3 بخش اصلی یعنی سینما، ادبیات و عکاسی است، هریک از این بخشها نیز برنامههای متفاوتی دارند.
در ادامه راینر بوتس به معرفی برنامه هفته فرهنگی آلمان در خانه هنرمندان ایران پرداخت.
در بخش دیگری از این نشست نیز آندرئاس رست دبیر نمایشگاه عکس جهش زمان به توضیحاتی درباره نمایشگاه عکس در این هفته فرهنگی پرداخت و گفت: همانطور که از نام این نمایشگاه مشخص است، این نمایشگاه به زمان میپردازد، تصاویری از آلمان از قبل از جنگ جهانی اول و پس از جنگ جهانی دوم، البته موضوع فقط در زمان و جنبه تاریخی آن خلاصه نمیشود، بلکه برای ما جنبه هنری و تنکین این عکسها اهمیت بسیار زیادی دارد، این عکسها توانستهاند با مهارت تصویری از دنیا را نشان دهند که در حال تغییر و دگرگونی است.
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