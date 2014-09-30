شاخصهای نقشه جامع علمی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به بررسی "بازبینی مقادیر و کمیت‌ های مطلوب شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور " اختصاص داشت، گزارش تهیه شده در این زمینه به استحضار اعضا رسید.

در این گزارش اعلام شد، در دسته بندی شاخص‌های نقشه جامع علمی، 64 شاخص مورد بررسی قرار گرفته که 53 شاخص کمی و مشتمل بر آمار و ارقام است.

همچنین اعلام شد برای تهیه این گزارش الزامات و اهداف بالادستی استخراج شده و با بررسی وضع موجود ایران در زمینه شاخص‌ها، وضع موجود کشورهای الگو و هدف‌گیری کشورهای مشابه بررسی شده است.

از میان شاخص های مورد بررسی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: شاخص‌های سرمایه انسانی با در نظر گرفتن پوشش تحصیلی، مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالی، سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری از کل دانشجویان، تعداد فارغ التحصیلان و پژوهشگران تمام وقت، تعداد مقالات فارسی نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی و تعداد مقالات با بیش از یک نویسنده، ثبت اختراعات با بیش از یک نام، تعداد مقالات مشترک با کشور‌های اسلامی، نوآوری در کشورهای پیشرو، تعداد شرکت‌ های دانش بنیان و شاخص های فناوری و نوآوری.

پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: عدم تکیه بر شاخص دیگر کشورها و لزوم تعریف شاخص های بومی و ملی، برای سنجش وضعیت خود، هماهنگی همه موسسات پژوهشی در راستای ارائه آمارهای موثق و قابل اتکا و تعریف یکپارچه از استاندارهای ملی در همه بخش ها.