150 کلاس فرسوده و تخریبی در دشتی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح چهارشنبه در آئین افتتاح مدرسه شهید حاجیانی شهر کاکی با تقدیر از اقدام اتاق بازرگانی تهران و جامعه نیکو کاران ابرار با بیان اینکه منابع دولتی به تنهایی قادر نیست تمام فضاهای آموزشی را پوشش دهد اظهار داشت:خیرین حامیان اصلی آموزش و پرورش در ساخت فضاهای آموزشی هستند و اعتبارات دولتی به تنهایی جوابگوی احداث فضاهای آموزشی نیست.

وی افزود:در حال حاضر در شهرستان دشتی 150 کلاس فرسوده و تخریبی در قالب 30 مدرسه وجود دارد که از این تعداد 23 کلاس درس در بخش کاکی است که نیاز به اعتبار کلانی دارد که منابع دولتی کفایت نمی کند.

مهرجو ادامه داد: در سال جاری از محل اعتبارات تملک داراییها وتبصره 22 مبلغ 310 ریال برای پروژه های عمرانی این شهرستان مصوب شده که از این مبلغ 8 درصد اعتبارات به بخش آموزش اختصاص یافته است که با تخصیص صدرصد آن بخشی از فضاها را پوشش می دهد.

فرماندار دشتی از جامعه نیکو کاری ابرار واتاق بازرگانی تهران وکشور خواست همکاریشان در ساخت فضاهای آموزشی در شهرستان ادامه دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 43 واحد آموزشی در بخش کاکی وجود دارد که فاقد فضای ورزشی هستند خواستار احداث زمین چمن مصنوعی در شهر کاکی وبادوله شد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان بوشهر نیز گفت:زمانی که زلزله بیستم فرودین ماه سال 91 در شهرستان دشتی رخ داد پیشنهاد ساخت دو مدرسه به هئیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران داده شد که مورد تصویب قرار گرفت.

علی اکبر شریف پور افزود:در همین راستا مدرسه شهید حاجیانی کاکی به همت اتاق تهران و شهید رجبی شهر شنبه به همت اتاق ایران ساخته شد واین آمادگی وجود دارد که کارهای خیر بیشتری در سطح استان انجام دهند.