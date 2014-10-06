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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

فلاح جلودار:

پاسگاه های دریایی در مازندران ایجاد شود

پاسگاه های دریایی در مازندران ایجاد شود

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: با داشتن پتانسیل در سواحل و دریای مازندران می توان شرایط مناسبی را برای ایجاد پاسگاهای دریایی ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، ربیع فلاح جلودار صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اظهار داشت: استانداری برای انجام این مهم حمایت خود را اعلام می کند و امسال با اقدامات انجام شده توسط نیروی انتظامی در سواحل آرامش خوبی برقرار بود.

وی افزود: پلیس در جوامع مختلف نهاد تامین امنیت عمومی  شناخته می شود و در ایران نهاد مکتبی ، ارزش گذار وحلقه محکم تامین نظم در جامعه است .

فلاح با بیان تنوع ماموریت و وظایف پلیس افزود: برخورداری این نهاد امنیتی از امکانات ارزشی از مسائل علمی روز و پایداری پلیس است و مظهر نماد اخلاق اسلامی به همراه آراستگی و چالاکی که  همراهی را سرمایه جامعه تلقی می کند .

وی گفت: پلیس با افزایش اعتماد بین مردم و خود نشان داده است عملکرد پلیس در لایه های اجتماعی امری محوری و اساسی ارزیابی شده است.

استاندار مازندران بااشاره به این که جامعه شناسان جرم را معلول جامعه می دانند گفت: جامعه بستر ساز جرم است که برای جلوگیری از وقوع جرم و تخلف ، فرهنگ سازی و ارتباط با خانواده ها،و گروهها، اصناف ، توسعه آموزشهای و بسط فعالیتهای رسانه ای بخشی از فعالیت ناجا است که برای این امر باید تدوین شود.

وی تصریح کرد : در کنار رویکرد فرهنگی و اجتماعی انتظار جامعه در جلوگیری از جرائم سازمان یافته و برخورد  سریع ،قطعی و محکم با متخلفین است.

فلاح تاکید کرد : تعامل سازنده دولت تدبیر و امید و وزارت کشور و نیروی انتظامی به الگویی معتبر در همکاری بین دستگاهها تبدیل شده است و دولت نیز نسبت به ارتقاء تجهیزات و رفع دغده های معیشتی نیروهای ناجا بسیار حساس عمل می کند.

وی با اشاره به توجه دولت  نسبت به مدیریت نیروی انتظامی که مسئول برقرای امنیت جامعه است، افزود: نیروی انتظامی در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.

فلاح خاطر نشان کرد : با تعامل و همکاری که بین سازمان اطلاعات ،سپاه پاسداران و نیروی انتظامی صورت گرفته است، دلیل این موفقیت توسل به شیوه های اجتماعی در حوزه های التهاب آفرین می دانیم که کاهش سرقت و تخلف و کشفیات متعددی به خصوص در زمینه مواد مخدر را به همراه داشته است .

وی افزود: ادامه روند اجرای شیوه های اجتماعی، تلفیقی و حضور نیروی انتظامی در محلاتی که مشکل اخلاقی و اجتماعی دارند فرصت ارتکاب جرم را از متخلفین گرفته است.

استاندار مازندران با اشاره به حضور تعداد بالای مسافرین و گردشگران به مازندران تصریح کرد: وضعیت راهها و جاده های استان و تخلفات متعدد جاده ای شرایط خوبی را در استان ندارد .که انتظار می رود پلیس راهور اقدامات یکپارچه ای را انجام دهد.

کد مطلب 2383880

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