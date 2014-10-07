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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

اتمام بازسازی کتیبه تاریخی ورودی حرم مطهر حضرت زینب(س)

اتمام بازسازی کتیبه تاریخی ورودی حرم مطهر حضرت زینب(س)

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: بازسازی و مرمت کتیبه چوبی و تاریخی ورودی حرم مطهر حضرت زینب(س) پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک در این باره گفت: کتبیه بالای درب های حرم مطهر حضرت زینب(س) که در اثر اصابت ترکش آسیب دیده بود بدست هنرمندان ستاد به طور کامل بازسازی شد.

وی افزود این کتیبه در ابعاد دو در سه و نیم متر مربع و با 1228 قطعه چوبی در اندازه های مختلف می باشد و به زودی نصب خواهد شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به اینکه هنرمندان خوزستانی در ساخت این کتیبه ها نقش داشته اند گفت: علاوه بر این کتبیه پنج درب بزرگ این حرم نیز در دست مرمت قرار دارد.

پلارک خاطرنشان ساخت: در سلسله عملیاتهای بازسازی این حرم مطهر 74 درب حجره ، 148 پنجره چوبی و حفاظ فولادی آن ها بازسازی و تعمیر شده و مرمت گنبد نیز در دستور کار است.

کد مطلب 2384693

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