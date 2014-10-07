بازار سرمایه قرمزپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز تمامی شاخص های بازار سرمایه کشورمان منفی شدند و شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معاملات با 102 واحد افت به رقم 71 هزار و 718 واحد رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص 30 شرکت بزرگ 4 واحد، شاخص آزاد شناور 132 واحد، شاخص بازار اول 58واحد، شاخص بازار دوم 310 واحد و شاخص صنعت 93 واحد افت کرد.

همچنین در پایان معاملات بازار سرمایه 417 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 104 میلیارد تومان در 45 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

ارزش بازاری بورس بیش از 322 هزار میلیارد تومان است.