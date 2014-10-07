به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری سومین دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان اظهار کرد: شکل گیری کانون شاعران و مداحان یکی از ماموریت‌های مهم سازمان تبلیغات اسلامی است که در راستای ساماندهی شاعران و مداحان آئینی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: تاکنون دو دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان آئینی برگزار شده که توفیقات خوبی به همراه داشته است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، قبل از تشکیل کانون شاعران و مداحان پراکندگی و نبود ضابطه و قوانین و مقررات موجب بهم ریختگی در فعالیت‌های شاعران و مداحان آئینی شده بود ولی از زمانی که کانون شاعران و مداحان آئینی تشکیل شده، ساماندهی این شبکه آئینی صورت گرفته است.

تجدیدنظر در ارائه سبک‌های مداحی ضروری است

حجت‌الاسلام اسکندری با تشریح اهمیت توجه به شعر آئینی به ویژه در زمان ائمه اطهار علیهم السلام اظهار کرد: ائمه اطهار علیهم السلام در جلساتی که شاعران در مدح و رثای اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت سیدالشهدا علیه السلام شعر می سرودند حضور داشتند و حتی با دادن هدیه‌ای، شاعران را به سرودن شعرهای آئینی تشویق می‌کردند.

وی با اشاره به دگرگونی‌هایی که در سبک‌های مدح اهل بیت علیهم السلام صورت گرفته، بر لزوم تجدیدنظر در ارائه سبک‌های مداحی تاکید کرد و افزود: متاسفانه در برخی موارد سبک‌هایی در مداحی رایج شده که مردم را از مسیری که باید هدایت شوند دور می‌کند، بنابراین یکی از ماموریت‌های کانون شاعران و مداحان آئینی این است که با اعمال سیاستگذاری و برنامه‌های ایجابی و سلبی نگذارد مدح و مداحی از مسیر درست منحرف شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: البته با توجه و عنایت مقام معظم رهبری و حساسیت‌های مراجع عظام تقلید و مقدماتی که سازمان تبلیغات اسلامی انجام داده، تا حدودی جلوی بسیاری از سبک‌های نامناسب گرفته شده ولی متاسفانه همچنان شاهد ناهنجاری‌هایی در برخی از سبک‌های مداحی هستیم که باید اصلاح شود.

جلوی نشر اشعار انحرافی گرفته شود

حجت‌الاسلام اسکندری اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی کانون شاعران و مداحان آئینی، اشعار پرمحتوا همراه با پیام‌هایی که اهداف و رسالت مکتب اهل بیت علیهم السلام را مورد توجه قرار می‌دهد سروده شود و در عین حال جلوی نشر اشعار نامناسب و انحرافی گرفته شود.

وی سومین دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان آئینی را بسیار بااهمیت توصیف کرد و گفت: اطلاع رسانی درست و به موقع، دعوت از برخی شخصیت‌های مطرح در حوزه شعر و مدح آئینی، دیدار با شخصیت‌ها و صاحبنظران حوزه و برگزاری صحیح انتخابات بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی از اقداماتی است که باید انجام شود.

سومین دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان آئینی روز جمعه 12 دی ماه 93 در استان قم برگزار می‌شود و طی آن 11 عضو اصلی و 5 عضو علی البدل به مدت چهار سال به عضویت این کانون در می‌آیند. در همین راستا ستادی به ریاست حجت‌الاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم و عضویت برخی دستگاه‌های استان برای برگزاری این انتخابات تشکیل شده است.