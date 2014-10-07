برگزاری همایش همیاران پلیس در قدس

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز و به مناسبت هفته ناجا، همایش همیاران پلیس با حضور مدیر آموزش و پرورش، رئیس پلیس راهور و جمعی از مسئولان شهرستانی با هدف آموزش کودکان و نوجوانان و ترویج فرهنگ ترافیک در قدس برگزار شد.

در این همایش عزیز کاظمی اظهار داشت: در همایش همیاران پلیس تلاش می شود دانش آموزان را با بیان موضوعات ترافیکی به زبان ساده، بیشتر با خطر تصادفات آشنا کرد زیرا همیاری دانش آموزان با پلیس در فرهنگسازی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اهمیت بسزایی دارد.

تعامل سازنده میان آموزش و پرورش و پلیس راهور قدس برقرار است

مدیر آموزش و پرورش قدس گفت: قدس یکی از شهرستان هایی است که اداره آموزش و پرورش و پلیس راهور آن ارتباط خوب و تنگاتنگی با یکدیگر دارند از این رو امید می رود در آینده با کمک شما همیاران پلیس شهری قانونمند داشته باشیم، متاسفانه کشور ایران اکنون مقام اول تصادفات دنیا را دارد ولی امیدواریم با تلاش همه جانبه مسئولان و کمک مردم و شما همیاران روزی مقام اول رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ایران تعلق گیرد.

در ادامه مراسم رئیس پلیس راهور قدس عنوان کرد: دانش آموزان همیار، ملزم به تذکر در مورد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به والدین خود هستند زیرا شما می توانید با چند تذکر به ظاهر ساده به والدین، رانندگان سرویس مدارس و رانندگان تاکسی از بروز حوادث بسیاری جلوگیری کنید.

حفظ و توسعه امنیت پایدار، مشارکت اقشار جامعه را می طلبد

سرگرد منوچهر زمانپور افزود: حفظ و توسعه امنیت، مشارکت تمام اقشار مختلف جامعه را می طلبد که در این بین سهم قشر فرهنگی برای تولید امنیت ناشی از حوادث حمل و نقل در سال های گذشته در قالب آموزش و ساماندهی همیاران پلیس و پلیس یاران جوان قابل تقدیر است.

در این مراسم مربیان آموزشی تعدادی از مدارس و مسئولان آموزشگاه های رانندگی شهرستان قدس نیز حضور داشتند و به چند نفر از مربیانی که در آموزش همگانی اولیا دانش آموزان در مدارس نقش فعالی ایفا کرده اند از سوی اداره آموزش و پرورش لوح تقدیر اهدا شد.