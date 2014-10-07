مركز شماره دو تعويض پلاك خودرو مشهد افتتاح شد/ ارايه خدمات به خودروهاي سنگين

به گزارش خبرنگار مهر بهمن اميري مقدم ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مركز شماره دو تعويض پلاك مشهد، گفت: يكي از دغدغه هاي مردم و نيروي انتظامي باتوجه به حجم زياد مراجعه مردم و صف هاي طويل درمركز تعويض پلاك شماره یک مشهد ايجاد مركز شماره دو تعويض پلاك بود كه به خواست خدا و همت مسئولين امروز شاهد افتتاح آن هستيم.

وي تصريح كرد: در اين مركز علاوه بر ارايه خدمات به خودروهاي شخصي و موتور سيكلت ها، به خودروهاي سنگين و تاكسي ها نيز به صورت انحصاري ارايه خدمات مي شود .

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطر نشان كرد: اين دو مركز روزانه پذيراي بيش از 1500خودرو مي باشند و كليه مباحث بانكي و پرداخت عوارض و ساير امور مربوط به نقل و انتقال در اين مراكز انجام مي شود.

سردار اميري مقدم با اشاره به اينكه اين مركز مورد وثوق مردم براي تاييد معاملات خودرو است، توصيه كرد: خريداران به محض خريد خودرو نسبت به تعويض پلاك و سند اقدام نموده و از اصالت خودرو اطمينان حاصل نمايند.

وي همچنين از افتتاح مركز تعويض پلاك در نيشابور در هفته نيروي انتظامي خبر داد و افزود: از مزاياي اين مركز قرارگيري در ورودي شهر و نزديكي به شهرك صنعتي و پايانه بار مشهد است كه خودرو هاي سنگين در كمترين زمان به خدمات تعويض پلاك دسترسي خواهند داشت.

رئيس موسسه راهگشا در استان خراسان رضوي نيز گفت: با توجه به درخواست هاي مردمي و نيازسنجي نيروي انتظامي، مركز شماره دو تعويض پلاك توسط اين موسسه با ظرفيت بيش از 500 خودرو راه اندازي شد.

كاظم قديمي تاكيد كرد: با راه اندازي اين مركز در شرق مشهد، از ترددهاي زايد به شهر و نيز ورود خودرو هاي سنگين به داخل شهر خودداري مي شود.

وي همچنین افزود: بر اساس دستورالعمل هاي جديد براي تعويض پلاك نيازي به ارايه برگ عوارض خودرو، بيمه، معاينه فني وكارت پايان خدمت نظام وظيفه نمي باشد.

قديمي يادآور شد: به منظور سرعت عمل و روان سازي فرايند ها كليه سيستم هاي تعويض پلاك الكترونيك شده است.