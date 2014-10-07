همایش همیاران پلیس شرق استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با دومین روز از هفته نیروی انتظامی، همایش همیاران پلیس با حضور سرهنگ جمال نیکجو جانشین فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران و سرهنگ علیرضا همیانی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران در سالن شهرداری ورامین برگزار شد.

در این همایش دانش آموزان مقاطع سنی مختلف که طی یکسال گذشته با عضویت در طرح همیاران پلیس به عنوان بازوان راهنمایی و رانندگی تلاش کردند حضور داشتند.

سرهنگ جمال نیکجو در این همایش با اشاره به موفقیتهای طرح همیاران پلیس در سطح کشور اظهار داشت: همیاران پلیس به عنوان بازوان نیروی انتظامی و چشم بینای ناجا بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در میان خانواده ها نظارت جدی دارند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: از زمان آغاز طرح همیاران پلیس همواره آمار تصادفات جاده ای در کشور رو به کاهش بوده به همین خاطر می توان این طرح را یکی از علت های کاهش تصادفات دانست.

وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال گذشته نوجوانان زیادی علاقمندی خود را به حضور در طرح همیار پلیس اعلام کرده اند و امروز با تلاشهای صورت گرفته تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس در شرق استان تهران، همیار پلیس هستند.

سرهنگ نیکجو در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده اعلام کرد: همیاران پلیس باید شهید فهمیده را الگوی خود قرار دهند که در سن 13 سالگی خود را فدای کشور و میهن کرد، برای داشتن نظم باید الگوی مناسب داشت، گاهی اوقات ما الگوهای ایرانی اسلامی خود را فراموش می‌کنیم اما باید بدانیم که جامعه اسلامی مملو از الگوهای بزرگواری است که می‌توان برای با نظم شدن خود به آنها رجوع کرد و شهید فهمیده بهترین الگو برای جامعه امروز ما است.

وی تأکید کرد: امروز انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا در تمام دنیا سربلند است و دشمنان هرگز چشم طمع به این کشور ندارند، شهدا با شهادت خود رفتند و امروز وظیفه ما است تا به آنچه می‌توانیم عمل کنیم، ما کارکنان نیروی انتظامی وظیفه‌ای جز خدمت به مردم و ایجاد امنیت نداریم، چرا که تا زنده هستیم مدیون امام (ره) و شهدا خواهیم بود.

طرح همیار پلیس یک طرح زودبازده و مثبت بود

سرهنگ علیرضا همیانی نیز در این همایش طرح همیار پلیس را یک طرح موفق عنوان کرد و اظهار داشت: طرح همیار پلیس یک طرح زودبازده و مثبت بود که به خوبی پاسخ داد و امروز همه اقشار جامعه از آثار آن بهره‌مند هستند و همیاران پلیس در تثبیت فرهنگ احترام به قوانین بسیار مفید و موثر عمل کرده‌اند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران افزود: در ابتدا برای اجرای این طرح برخی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها وجود داشت اما اکنون و با گذشت چندین سال از اجرای طرح همیار پلیس همگان به خوبی کار آمدی آن و تاثیر فرهنگ‌سازی در بهبود رانندگی را مشاهده و بر آن اذعان کردند.

وی در پایان از شهرداری‌ها خواست با خط‌کشی معابر و نصب تابلوهای علائم رانندگی به ایجاد فرهنگ قانون‌مداری در رانندگی پلیس را یاری کنند.