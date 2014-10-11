امنیت اجتماعی محور جشنواره "مردم و امنیت" است

ابراهیم زره‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: جشنواره مردم و امنیت از مردادماه با تشکیل دبیر خانه کار خود را به عنوان فیلم کوتاه "ما" آغاز کرد.

معاون هنری و سینمایی حوزه هنری خراسان رضوی افزود: این جشنواره قرار بود به شکل استانی و در چهار قالب داستانی، انیمیشن، مستند، 110 ثانیه‌ای و یک بخش مردمی به‌عنوان بخش جنبی با موضوع اجتماعی، هنجارها و ناهنجارها کار خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: در شهریور ماه سردار امیری مقدم فرمانده نیروی انتظامی استان بخش عکس و پوستر را هم به آن اضافه کردند و دبیرخانه‌های تخصصی کار خود را شروع کردند اما ظرف دو ماه این جشنواره با توجه به موضوع اجتماعی و پیشگیرانه خود مورد توجه هنرمندان از سراسر کشور قرار گرفت.

ارسال 385 فیلم به دبیر خانه جشنواره "ما"

زره ساز اظهار کرد: در مهلت مقرر برای ارسال آثار یعنی ظرف یک ماه بیش از 385 اثر در بخش فیلم، هزار و 512 اثر در بخش عکس و 350 اثر در بخش پوستر که همه مرتبط با جشنواره خلق شده بودند و از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره در مشهد ارسال شد.

وی با بیان اینکه کار انتخاب و داوری آثار رسیده به دبیر خانه جشنواره از ابتدای مهر آغاز شد، افزود: در بخش عکس 40 اثر از بین آثار ارسالی از 27 استان کشور متعلق به 34 عکاس برگزیده شدند که این آثار در گالری آرتین از 14 تا 20 مهر به نمایش گذاشته شده است.

زره‌ساز به انتخاب 40 پوستر از 350 پوستر ارسالی به دبیرخانه اشاره کرد و گفت: این آثار هم که در ارتباط با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی است که با رویکردی پیشگیرانه توسط داوران انتخاب و در گالری سلطانعلی مشهدی به نمایش گذاشته شده است.

اکران فیلم های جشنواره در پردیس سینما هویزه

وی ابراز کرد: این نمایشگاه ها تا انتهای هفته نیروی انتظامی دایر خواهد بود.

دبیر اجرایی جشنواره سراسری "ما" عنوان کرد: در بخش فیلم هم 140 اثر به بخش مسابقه راه یافتند که در پنج قالب داستانی، انیمیشن، مستند، 110 ثانیه‌ای و مردمی 18 و 19 مهرماه از ساعت 9 در پردیس سینما هویزه مشهد اکران خواهند شد.

وی به مراسم اختتامیه این جشنواره اشاره کرد و افزود: این مراسم یکشنبه با حضور معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور سردار منتظر المهدی، فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، مسئولان و هنرمندان در تالار نور با معرفی آثار برگزیده برگزار می شود.

زره‌ساز با بیان اینکه آثار ارسالی به دبیرخانه دربر دارنده پیام‌های خوبی در بحث‌های اجتماعی بود، افزود: این آثارکه به شکل یک مطالبه عمومی از جانب هنرمندان مطرح شده بود نوید بخش حرکتی فرهنگی و هنری در این راستا است.

"ما" جشنواره‌ای با محوریت امنیت اجتماعی

دبیر اجرایی جشنواره سراسری "ما" گفت: آثار ارسالی هنرمندان از سراسر کشور با محوریت امنیت اجتماعی به زوایای مختلفی مانند اعتیاد، حجاب، آسیب‌های رایج در فضای مجازی و رعایت قوانین و مقرارات راهنمایی و رانندگی پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه اینگونه جشنواره ها برای اثر بخشی نیاز به تداوم دارد، عنوان کرد: اگر این جشنواره در سال‌های آینده هم ادامه یابد حتما در بخش‌های آموزشی پر بار تر خواهد بود.

زره‌ساز گفت: امیدوارم با توجه به آثار خوب ارسال شده با همکاری نیروی انتظامی، حوزه‌های هنری سراسر کشور و انجمن های هنری جریان ایجاد شده بین جشنواره، متولیان و هنرمندان ادامه یابد.