تسلط کُردها بر گذرگاهی در مرز با ترکیه/ وقوع دو انفجار در جنوب عین العرب

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز از تسلط کردها بر گذرگاه "مرشد پنار" در مرز سوریه با ترکیه و عقب نشینی داعش به دنبال درگیری های شدید خبر داد.

از سوی دیگر منابع سوری از شنیده شدن دو انفجار در جاده میناس در جنوب غرب شهر عین العرب در مرزهای سوریه با ترکیه خبر دادند و اعلام کردند: اخبار درباره این که نیروهای حمایت مردمی کردی این دو خودرو بمبگذاری داعش را که قصد نفوذ به منطقه را داشتند منهدم کردند یا اینکه این دو خودرو قبل از رسیدن به هدف منفجر شده اند وجود دارد.

منابع سوری از برخاستن دود از مکان انفجار همزمان با ادامه درگیری ها میان نیروهای حمایت مردمی و داعش در جنوب عین العرب خبر دادند.

همزمان یکی از مدافعان عین العرب به سی ان ان گفت: ما توان توقف داعش از سوی شرق عین العرب را نداریم زیرا علاوه بر آتش سنگین توپخانه تعداد جنگجویان آنها نیز زیاد است.