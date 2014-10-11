  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۶

اخبار عین العرب؛

تسلط کُردها بر گذرگاهی در مرز با ترکیه/ وقوع دو انفجار در جنوب عین العرب

تسلط کُردها بر گذرگاهی در مرز با ترکیه/ وقوع دو انفجار در جنوب عین العرب

تسلط کردها بر گذرگاهی در مرز با ترکیه و وقوع دو انفجار درجنوب عین العرب از آخرین اخبار مربوط به درگیری های این شهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز از تسلط کردها بر گذرگاه "مرشد پنار" در مرز سوریه با ترکیه و عقب نشینی داعش به دنبال درگیری های شدید خبر داد.

از سوی دیگر منابع سوری از شنیده شدن دو انفجار در جاده میناس در جنوب غرب شهر عین العرب در مرزهای سوریه با ترکیه خبر دادند و اعلام کردند: اخبار درباره این که نیروهای حمایت مردمی کردی این دو خودرو بمبگذاری داعش را که قصد نفوذ به منطقه را داشتند منهدم کردند یا اینکه این دو خودرو قبل از رسیدن به هدف منفجر شده اند وجود دارد.

منابع سوری از برخاستن دود از مکان انفجار همزمان با ادامه درگیری ها میان نیروهای حمایت مردمی و داعش در جنوب عین العرب خبر دادند.

همزمان یکی از مدافعان عین العرب به سی ان ان گفت: ما توان توقف داعش از سوی شرق عین العرب را نداریم زیرا علاوه بر آتش سنگین توپخانه تعداد جنگجویان آنها نیز زیاد است.

کد مطلب 2387440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها