اختتامیه جشنواره "مردم و امنیت" برگزار شد/ رویکرد امروز پلیس پیشگیری از جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره "مردم و امنیت" شب گذشته با حضور معاون اجتماعی نیروی انتظامی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی، مسئولان و هنرمندان در تالار نور مشهد برگزار شد.

رویکرد امروز پلیس پیشگیری از جرم است

سردار محمد سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در این مراسم ابراز کرد: در گذشته عملکرد پلیس ابتدا مقابله با جرم بود اما امروز و در عصر ارتباطات به پلیس هوشمند تبدیل شده و رویکرد آن پیشگیری از جرم است.

وی عنوان کرد: مهم‌ ترین سرمایه‌های اجتماعی جامعه شهروندان هستند که می‌توانند به عنوان یک همراه و پشتیبان پلیس در مسیر کاهش جرم فعالیت کنند چرا که حتی درصورت فراهم کردن زیر ساخت ها توسط پلیس و دولت، باز هم بدون همکاری شهروندان امنیت و آرامش برقرار نمی شود.

امنیت تنها با همکاری شهروندان با پلیس امکا‌ن ‌پذیر خواهد بود

معاون اجتماعی نیروی انتظامی جامعه امروز را شهروند محور دانست و افزود: رویکرد دولت محوری در جامعه امروز منسوخ شده و امنیت تنها با همکاری شهروندان با پلیس و دولت امکا‌ن ‌پذیر خواهد بود.

سردار منتظرالمهدی ولایت را موهبتی خواند که عدالت در جامعه را فراهم می‌کند و گفت: عدالت در سایه ولایت سبب ایجاد زیرساخت‌های امنیت در کشور می‌شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی اظهار کرد: عجله، خود بزرگ ‌بینی و لجبازی در جامعه سبب افزایش جرم می‌شود و افزایش جرم کاهش اعتماد عمومی، امنیت و سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه ایران از امن ‌ترین کشورهای جهان است، افزود: تلاش شبانه روزی 340 هزار پلیس در کشور سبب ایجاد امنیت و آرامش برای مردم برقرار باشد.

گسترش فرهنگ نظم را در جامعه برقرار می کند

سردار بهمن امیری مقدم فرمانده انتظامی خراسان رضوی هم در ادامه این مراسم ابراز کرد: پایدار بودن زندگی شهروندی درست و با آرامش و توسعه فراگیر زمانی در جامعه فراهم می‌شود که فرهنگ به عنوان یک عنصر مهم در ترویج رفتار شهروندی در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: فرهنگ در جامعه قابل انتشار است و سبب می‌شود نظم در جامعه برقرار شود.

سردار امیری مقدم گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری وقتی فرهنگ در جامعه را گسترش می یابد که به شکلی هنرمندانه و در قالبهای هنری و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به شهروندان منتقل شود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس می‌تواند در عرصه هنر وارد شود، تصریح کرد: می توان از طریق فیلم، عکس و پوستر تاثیرگزاری بیشتری در حل آسیب‌های جامعه داشت چرا که هنر تصویری مشکلات اجتماعی جامعه را بیشتر و بهتر به تصویر کشیده و شهروندان هم آن را بهتر درک می‌کنند.

استفاده از هنر را در گسترش فرهنگ و کاهش جرم

وی استفاده از هنر را در گسترش فرهنگ و کاهش جرم در جامعه موثر دانست و تاکید کرد: امنیت پایدار امروز جامعه مرهون تلاش‌های جهادی شهدای انقلاب و دفاع مقدس است که با همکاری سایر نهادها و سازمان‌های کشور تداوم بیشتری پیدا می کند.

جواد رفائی رئیس حوزه هنری خراسان رضوی هم در ادامه این مراسم با بیان اینکه شاهد استقبال کم نظیری از سوی هنرمندان در بخش های مختلف فیلم، عکس و پوستر در این جشنواره بودیم افزود: کار تیم داوران بسیار مشکل بود ولی در نهایت کارنامه خوبی از نخستین دوره این جشنواره برجای گذاشت.

وی با اشاره به زمان محدود ارسال آثار گفت: در همین زمان کوتاه آثار خوبی دریافت شد.

رفائی به موضوع اجتماعی این جشنواره اشاره کرد و ابراز کرد: این موضوع به دلیل نزدیک بودن به دغدغه‌های هنرمندان با استقبال خوبی در سطح کشور مواجه شد.

وی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره با معاونت فرهنگی ناجا و نگاه فرهنگی پلیس به حل معضلات اجتماعی جای تقدیر دارد چرا که استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جامعه امروز در تمام دنیا به عنوان یکی از رویکردهای اصلی مبارزه با معضلات اجتماعی مطرح است.

رفائی در پایان گفت: تاثیر گذاری مهم‌ترین ویژگی یک جشنواره است و جشنواره‌ها در تمام دنیا پلی هستند میان هنرمندان و مردم که به نوعی پیامی از دغدغه های جامعه منتقل را می‌کنند.

جشنواره مردم و امنیت از مرداد ماه با تشکیل دبیر خانه کار خود را به عنوان فیلم کوتاه "ما" آغاز کرد.

این جشنواره قرار بود به شکل استانی و در چهار قالب داستانی، انیمیشن، مستند، 110 ثانیه ای و یک بخش مردمی به عنوان بخش جنبی با موضوع اجتماعی، هنجار ها و ناهنجار ها کار خود را انجام دهد اما با توجه به موضوع اجتماعی و پیشگیرانه خود مورد توجه هنرمندان از سراسر کشور قرار گرفت و باعث شد بیش از 385 اثر در بخش فیلم، هزار و 512 اثر در بخش عکس و 350 اثر در بخش پوستر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شود.

نفرات برتر جشنواره "مردم و امنیت"

در گزینش اول 140 اثر در بخش فیلم و 40 اثر در بخش پوستر و عکس به مرحله مسابقه راه یافتند.

در نهایت شب گذشته با معرفی نفرات برگزیده شش نفر در بخش پوستر، چهار نفر در عکس و 20 نفر در بخش های مختلف فیلم مورد تقدیر قرار گرفتند.

بر این اساس محمد احمدآبادی، میلاد فیضی، سعید علیمی جلودار، علی امیری، رویا فردوسی مکان و مریم ابراهیمی رحمتی در بخش پوستر جشنواره ما لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.

در بخش عکس ایلیا حسنی از طرف نیروی انتظامی لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کرد، خسرو برهیخته دیپلم افتخار نفر سوم، سمیرا ابراهیمی دیپلم افتخار نفر دوم و تندیس جشنواره هم به مصطفی بذری به عنوان نفر اول این بخش رسید و در بخش مردمی اثری مورد تقدیر قرار نگرفت.

اما در بخش فیلم الناز باهنر برای فیلم"محله ما" و ابوالفضل ناظمی برای فیلم"تاج سواران" لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.

در 110 ثانیه ای از اشکان احمدی برای فیلم"تراکافت" تقدیر ویژه شد، جایزه نفر سوم هم به حسین ربیعی برای فیلم"سایه حضور" و مجید میر باغی نژاد برای فیلم" خط ممتد" به صورت مشترک رسید.

جواد عبدی برای فیلم"بیداری" و قادر قادری هم برای فیلم"داور 27" جایزه نفر دوم و علیرضا احمدی برای فیلم"با من حرف بزن" و مهران دوستی برای فیلم"بدون هم" به صورت مشترک جایزه نفر اول را کسب کردند.