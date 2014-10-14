به گزارش خبرگزاری مهر، ادوارد اسنودن افشاگر بزرگترین توطئه و جاسوسی اطلاعات جهان است که اسناد محرمانه طبقه بندی شده‌ ای از برنامه‌ های فوق سری مقامات امریکایی را در اختیار نشریات امریکایی مانند گاردین، نیویورک تایمز و واشنگتن پست قرار داده بود، 4 توصیه مهم امنیتی را به کاربران اینترنتی ارائه داده تا بتوانند اطلاعات خود را از دست هکرها محفوظ نگه دارند.

* هرگز نگویید، من که اطلاعاتی برای مخفی کردن ندارم

اسنودن می گوید: زمانی که با کاربران اینترنتی مواجه می شوید و از آنها می خواهید که اطلاعات شخصی و امنیتیشان را محفوظ نگه دارند، می گویند:"ما که چیزی برای مخفی کردن در فضای اینترنتی و مجازی نداریم." کاربرانی که چنین جمله ای را بر زبان می آورند همانند این است که می گویند:"من برایم اهمیتی ندارد که اطلاعات شخصیم فاش شود!" اما در پاسخ به این کاربران باید گفت، مسلما هر شخصی اطلاعات مهمی از خود، خانواده، حساب بانکی و ... دارد که می تواند برای هکرها جذاب باشد. هکرها به کوچکترین اطلاعات شما نیز علاقه مند هستند پس دیگر این جمله را تکرار نکنید.

*حساب های کاربری خود در دراپ باکس را ببندید



دراپ باکس، یک جعبه‌ ی آنلاین برای اطلاعات کاربران است. این سرویس به کاربران اجازه می‌ دهد تا فایل‌ هایشان را در یک فضای مجازی، ذخیره و بین سایر سیستم هایی که می ‌خواهند به اشتراک بگذارند. دراپ باکس روی سیستم عامل‌ های مختلف مانند ویندوز، مک، لینوکس و .. قابل اجراست.

اسنودن معتقد است:"دراپ باکس، یکی از راه های جاسوسی و نفوذ به اطلاعات کاربران است. پس بایستی حساب های کاربری خود در دراپ باکس را ببندید."

* فیس بوک و گوگل ، سرویس امنیتی و خطرناک



بزرگترین هکر تاریخ معتقد است: "فیس بوک و گوگل جزو خطرناک ترین سرویس هایی هستند که به سادگی و بدون آگاهی کاربران اطلاعات آنها را به سرقت می برند. پس مراقب اطلاعات امنیتی خود در این 2 سرویس باشید."

* اس ام اس هایی با محتوای اطلاعات شخصی ارسال نکنید



فضاهای اینترنتی به شدت تحت کنترل هستند از ارسال پیامک در اپلیکشن هایی مانند شبکه های اجتماعی که با اینترنت در ارتباط هستند نیز بپرهیزید.