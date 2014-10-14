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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

32 جودوکار به در اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان راه يافتند

32 جودوکار به در اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان راه يافتند

رقابتهای مدعیان حضور در اردوی تیم های ملی با راهيابی 32 جودوکار به اردوی آماده سازی خاتمه يافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 240 جودوکار از 26 استان با نظارت مستقیم کادر فنی تیم های ملی نوجوانان و جوانان روز دوشنبه در محل سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و در نهایت 28 جودوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند. 
 
بر اساس برنامه اعلام شده این مسابقات با هدف استعداديابی و شناسایی جودوکاران نخبه برگزار شد و نفرات اول و دوم اوزان مختلف به جودوکارانی که هم اکنون دراردوهای آماده سازی حضور دارند ملحق خواهند شد.
 
نفرات دعوت شده به اردو در رده جوانان علی صدرات و سینا کرمی (تهران) ، امیرحسین اقبال ورانلو ، احمد يزادن پناه و حسن نیک نام(خراسان رضوی) ، میلاد عبدلی (اردبيل) ، مجتبی ثاقب نام ومحمد اصمی(فارس) ، علی لشنی زند و امیر حسین محب زاده(لرستان ) ، مصطفی ملک محمدی و کیوان اسدی(البرز) ، محمد صنعان مظهرپور(کردستان) ، پویا عینالی(مازندران) علیرضا آهنگران(همدان) و در رده نوجوانان سعیدرضا زاده ، آمرین پندار ، سجاد تیموری ، علی قلی پور ، یاسین تقوی ، محمد شاهباز ، سجاد دادمند ، فرزین شاهباز (خراسان رضوی ) ، مهدی برغمدی ، سعید طاهری، هومن هلال بیختی،  سید سجاد خدادادی ، بهنود هرمزی(تهران) ، محمد خسروی(خراسان شمالی) ، محمد عبادی (اردبیل) می باشند.
 
 
کد مطلب 2388829

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