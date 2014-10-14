32 جودوکار به در اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان راه يافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 240 جودوکار از 26 استان با نظارت مستقیم کادر فنی تیم های ملی نوجوانان و جوانان روز دوشنبه در محل سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و در نهایت 28 جودوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

بر اساس برنامه اعلام شده این مسابقات با هدف استعداديابی و شناسایی جودوکاران نخبه برگزار شد و نفرات اول و دوم اوزان مختلف به جودوکارانی که هم اکنون دراردوهای آماده سازی حضور دارند ملحق خواهند شد.

نفرات دعوت شده به اردو در رده جوانان علی صدرات و سینا کرمی (تهران) ، امیرحسین اقبال ورانلو ، احمد يزادن پناه و حسن نیک نام(خراسان رضوی) ، میلاد عبدلی (اردبيل) ، مجتبی ثاقب نام ومحمد اصمی(فارس) ، علی لشنی زند و امیر حسین محب زاده(لرستان ) ، مصطفی ملک محمدی و کیوان اسدی(البرز) ، محمد صنعان مظهرپور(کردستان) ، پویا عینالی(مازندران) علیرضا آهنگران(همدان) و در رده نوجوانان سعیدرضا زاده ، آمرین پندار ، سجاد تیموری ، علی قلی پور ، یاسین تقوی ، محمد شاهباز ، سجاد دادمند ، فرزین شاهباز (خراسان رضوی ) ، مهدی برغمدی ، سعید طاهری، هومن هلال بیختی، سید سجاد خدادادی ، بهنود هرمزی(تهران) ، محمد خسروی(خراسان شمالی) ، محمد عبادی (اردبیل) می باشند.