نکونام روی سکو کنار کی روش/ سرماخوردگی مانع بازی کاپیتان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی تدارکاتی خود در اردوی پرتغال رو در روی تیم فوتبال بنفیکا قرار گرفت که حواشی این بازی به این شرح است:

* عدم حضور جواد نکونام در ترکیب تیم ملی به علت سرماخوردگی بود. کاپیتان تیم ملی به همراه کارلوس کی‎روش روی سکو نشست و بازی تیم ملی را از بالا نظاره کرد.

* این بازی در دو وقت 60 دقیقه و 30 دقیقه برگزار شد. پس از اینکه 45 دقیقه به پایان رسید دو تیم زمین های شان را بدون استراحت عوض کردند اما در دقیقه 60 داور در سوت خود دمید تا دو تیم 15 دقیقه استراحت کنند.

* حدود 40 تماشاگر در زمین کمپ اصلی باشگاه بنفیکا حضور داشتند و بازی را از نزدیک مشاهده کردند.