ائتلاف نفتی آمریکا و عربستان علیه ایران و روسیه/ پشت پرده‌ ارزان شدن نفت

سید محمدعلی خطیبی امروز در گفتگو با مهر در تشریح دلایل سقوط آزاد قیمت نفت خام در بازار جهانی گفت: استخراج و فرآورش نفت و گاز از ذخایر نامتعارف "شیل اویل و شیل گس ها"، پیشی گرفتن عرضه و از تقضا در بازار جهانی، افزایش عرضه ظرفیت مازاد نفت توسط برخی از کشورهای عضو اوپک، کاهش مسائل ژئوپولیتیکی و افزایش سطح ذخیره سازی نفت در کشورهای بزرگ مصرف کننده از مهمترین دلایل سقوط قیمت جهانی طلای سیاه است.



نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه کاهش بیش از 20 درصدی قیمت نفت خام در طول چند ماه اخیر برای برخی از کشورهای عضو اوپک مسئله بزرگی نیست، تصریح کرد: بر این اساس برخی از اعضای اوپک همچون عربستان سعودی با افزایش عرضه نفت به بازار و فروختن نفت بیشتر به نوعی زیان کاهش قیمت ها را جبران می کنند.



مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه کاهش قیمت نفت برای برخی از کشورهای عضو اوپک مسئله نگران کننده ای نیست، اظهار داشت: اما این کاهش قیمت نفت قطعا برای برخی از کشورهای صادرکننده نفت در بلند مدت منجر به شکل گیری نگرانی های جدید خواهد شد.



عربستان کاهش قیمت نفت را به اوپک تحمیل کرد



این کارشناس اقتصاد انرژی با یادآوری اینکه عربستان سعودی اخیرا با تغییر فرمول فروش نفت خود و کاهش بهای رسمی نفت صادراتی عملا شرایط را برای کاهش بیشتر بهای نفت در بازار جهانی فراهم کرده است، تبیین کرد: در شرایط فعلی بازار عرضه کنندگان برای جلب رضایت مشتریان نفتی خود فرمول‌های جذاب، تخفیف‌های ویژه و امتیازهایی به خریداران نفت ارائه می کنند.



خطیبی با اعلام اینکه هم اکنون عربستان سعودی با ظرفیت تولید بیش از 10 میلیون بشکه نفت بزرگترین صادرکننده طلای سیاه در بین اعضای اوپک به شمار می رود، تبیین کرد: عربستان عملا با کاهش رسمی قیمت نفت خود فشار کاهش قیمت ها را به سایر کشورهای عضو اوپک تحمیل کرده است و تولیدکنندگان را در شرایط سخت قرار می دهد.



نماینده سابق ایران در اوپک با یادآوری اینکه قطعا این اقدامات شیب کاهش قیمت نفت در بازار جهانی را تند تر می کند، گفت: با افزایش عرضه مازاد ظرفیت نفت توسط عربستان فعلا نباید انتظار تقویت و یا افزایش قیمت نفت در بازار جهانی را داشت و اقدامات فعلی این باور را در بازار تقویت می کند که قیمت نفت فعلا افزایش نخواهد یافت.



مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه اظهار نظر برخی از وزیران نفتی کشورهای عربی عضو اوپک مبنی بر عدم تغییر سقف تولید نفت اوپک و یا اعلام رضایت از قیمت‌های فعلی به روند کاهش بیشتر طلای سیاه کمک می کند، تاکید کرد: هم اکنون وقت به کارگیری دیپلماسی انرژی توسط ایران به عنوان یک کشور تاثیر گذار در بازار جهانی نفت و اوپک است.



ائتلاف نفتی آمریکا و عربستان علیه ایران و روسیه



این کارشناس بازار نفت و انرژی در خصوص توافق احتمالی عربستان و آمریکا برای پائین نگاه داشتن قیمت نفت به منظور ضربه زدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، روسیه و ونزوئلا، توضیح داد: در حال حاضر عربستان وارد یکسری معادلات سیاسی پیچیده شده است و قطعا غربستان هم از کاهش قیمت نفت زیان می بیند.



خطیبی با بیان اینکه عربستان ممکن است از کاهش قیمت نفت یکسری زیان های اقتصادی ببیند اما این احتمال وجود دارد که یکسری امتیازهای سیاسی به خاطر تلاش در کاهش قیمت نفت کسب کند، تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این موضوع اشاره کرد که با کاهش بهای طلای سیاه در بازار جهانی روسیه به عنوان یک کشور صادرکننده گاز مجبور است که قیمت گاز صادراتی خود را هم کاهش دهد.



مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه قیمت گاز صادراتی روسیه تابع بهای جهانی نفت خام است، یادآور شد: علاوه بر روسیه سایر کشورهای صادرکننده گاز همچون ایران، قطر، الجزایر و ترکمنستان هم از کاهش قیمت نفت زیان خواهند دید.



خطر کسری بودجه دولت تدبیر و امید



نماینده سابق ایران در اوپک در خصوص بسته شدن بودجه سال جاری دولت بر مبنای نفت 100 دلاری و احتمال کسری بودجه با سقوط قیمت جهانی طلای سیاه هم بیان کرد: کاهش بهای نفت به محدوده 86 دلاری حدود 14 دلار در هر بشکه با نفت 100 دلاری فاصله دارد که پر کردن این فاصله با درآمدهای نفتی مشکل است.



وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی صندوق ذخیره ارزی ویا صندوق توسعه ملی هم برای چنین روزهایی بوده است، اظهار داشت: با تزریق منابع صندوق ذخیره ارزی به بودجه می توان خطر کسری بودجه سال جاری دولت را مرتفع کرد.



ایران پیشنهاد نشست فوق العاده اوپک را بدهد



خطیبی همچنین در پاسخ به سوال مهر مبنی بر تشکیل نشست فوق العاده و اضطراری اوپک برای بررسی دلایل کاهش قیمت ها و حتی کاهش سقف تولید نفت اوپک، بیان کرد: ونزوئلا تاکنون رسما پیشنهاد خود را برای برگزاری نشست فوق العاده اوپک اعلام کرده است.



نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه وزیر نفت ایران هم باید پیشنهاد برگزاری نشست فوق العاده را به ریاست اوپک ارائه کند، تبیین کرد: رئیس اوپک با رایزنی با سایر اعضا و دبیرکل اوپک می تواند اقدام به برگزاری نشست فوق العاده اوپک کند.



این کارشناس اقتصاد انرژی خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات اوپک بر اساس اجماع حاصل می شود و از این رو کل اعضا باید برای برگزاری نشست فوق العاده اعلام آمادگی کنند.