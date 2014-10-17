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۲۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۴

سازمان اوقاف از 119 ممتاز علمی کشور تجلیل می کند

سازمان اوقاف از 119 ممتاز علمی کشور تجلیل می کند

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف با اشاره به اجرای نیت یک موقوفه بزرگ علمی از برگزاری همایش تجلیل از نخبگان علمی، مخترعان، دانش آموزان ، دانشجویان و طلاب ممتاز تحصیلی فردا شنبه در تالار وحدت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی حاتمی، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهارداشت: در این همایش که به مناسبت پنجاه و دومین سال تاسیس موقوفه علمی البرز فردا 26 مهر در تالار وحدت برگزار می شود، از نخبگان و نفرات برتر علمی با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل خواهد شد.

به گفته معاون اوقافی ، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در این مراسم ، از چهاردانشمند و پنج مخترع کشور هم تجلیل خواهد شد.

حجت الاسلام حاتمی خاطر نشان کرد: در همایش ملی اهدای جایزه حسن تحصیل که با حضور مسئولان عالی رتبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پژوهشگران و محققان برگزار خواهد شد ، از 40 دانشجو ، 50 دانش آموز و 20 طلبه ممتاز تحصیلی برگزیده از سراسر کشور تجلیل بعمل می آید.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بنیاد فرهنگی البرز در سال 1342 با سرمایه و همت مرحوم حسینعلی البرز تأسیس گردید و براساس نیت این واقف خیراندیش ، هرساله از محل درآمد و عواید این موقوفه، هدایایی نقدی به دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، مخترعان و مبتکران کشور که در رشته های مختلف به کشف یا اختراعی دست یافته یا موجب تسکین آلام بشری و رفاه زندگی انسانی و بالارفتن حیثیت ایرانی در جامعه جهانی گردند، هدایایی اهدا می شود.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: این جایزه همانند جایزه نوبل جهانی است که به جایزه نوبل ایرانی معروف شده است و براساس نیت این واقف خیراندیش برای پنجاه و دومین سال به نخبگان اهدا می گردد.

کد مطلب 2390425

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