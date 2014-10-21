۱۵۰۰ معتاد در مراکز درمانی کردستان بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صباح قریشی ظهر سه شنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر استان کردستان اظهار داشت: از مجموع بیماران بستری شده هزار و ۵۳۱ نفر مرد و ۲۲ نفر زن هستند.

وی افزود: تعداد بیماران موفق به ترک هزار و ۲۹۴ نفر و تعداد افراد اخراجی ۵۱ نفر هستند و انتظار می رود با برنامه ریزی های صورت گرفته بسترهای سوق دادن معتادین به ترک این افیون افزایش یابد.

مدیر کل بهزیستی استان کردستان بیان کرد: همچنین تعداد بازگشتی ها ۲۵۷ نفر، افراد مقیم در مرکز ۳۲۱ نفر، انصرافی ۷۴ نفر و متاسفانه فوتی یک نفر را داشته ایم.

قریشی یادآور شد: حمایت های دستگاه های متولی امر، فرهنگ سازی در بین آحاد جامعه و در نطر گرفتن مکانی مناسب برای نگهداری بیماران معتاد از جمله نیازهای جدی برای مقابله با این بحران اجتماعی است.

در ادامه این جلسه معاون اداره کل آموزش و پرورش کردستان به اقدامات انجام شده در این نهاد برای فرهنگ سازی و مقابله با اعتیاد اشاره کرد و گفت: با استفاده از کارشناسان مجرب ۱۲ برنامه پیشگیری از اعتیاد در ۱۶۳ مدرسه این استان برگزار شده است.

امید سهراب نژاد اظهار داشت: طرح مراقبت اجتماع محور در ۴۰ مدرسه در تمام دوره های تحصیلی، طرح آموزش مهارت های مراقبت از خود در ۴۱ مدرسه و در تمامی مقاطع تحصیلی، طرح مدارس عاری از خطر در ۲۱ مدرسه و با زیر پوشش قرار دادن دو هزار و ۵۰ دانش آموز مقطع متوسطه دوم، طرح مهارت های مقابله ای در ۴۱ مدرسه مقطع متوسطه اول از جمله اقداماتی است که انجام شده است.

وی افزود: در مجموع این طرح ها در ۱۶۳ مدرسه اجرا شده و همچنین ۲۸ دوره آموزشی نیز برای والدین برگزار شده است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: همچنین ۴۸ هزار و ۸۰ بسته آموزشی در میان دانش آموزان و سه هزار و ۲۸۰ بسته آموزشی در میان والدین در بحث فرهنگ سازی مقابله با اعتیاد توزیع شده است.

سهراب نژاد یادآور شد: طرح مداخلات آموزشی و روانی اجتماعی برای دانش آموزان در معرض خطر در ۵۲ مدرسه و با جمعیت هزار و ۷۷۰ دانش آموز اجرا شد که ۲۰ دانش آموز در معرض خطر به صورت مستقیم به مراکز مشاوره هدایت شدند.

وی در پایان سخنان خود در این نشست اظهار داشت: برگزاری جشنواره نوجوان سالم با حضور هزار و ۲۰۰ دانش آموز و چهار دوره تأمین مدرس از دیگر برنامه های آگاه سازی با مواد مخدر در آموزش و پرورش بوده است.