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۲ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

مهر منتشر کرد:

جداول قیمت میوه در میادین تره بار و میدان بارفروشان

جداول قیمت میوه در میادین تره بار و میدان بارفروشان

رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش 20 درصدی قیمت میوه خبر داد.

مصطفی دارایی نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش 20 درصدی قیمت میوه در آستانه ماه محرم اظهار داشت: ما عرضه میوه را افزایش داده‌ایم که این مساله در کنار کاهش تقاضای مصرف کنندگان سبب افت قمیت میوه شده است ضمن اینکه طی روزهای آینده بین 7 تا 8 درصد دیگر به این افت قیمت اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان میادین میوه مورد نیاز خود را از کف میدان مادر (بارفروشان) خریداری می‌کند، گفت: مغازه‌ها و میادین سطح شهر وابسته به شهرداری میزان 20 درصد سود به قیمت میوه‌های خریداری شده از میدان اضافه می‌کنند اما میزان این سود در مغازه‌هاو میادینی  که به شهرداری وابسته نیستند 35 درصد است.

به گفته دارایی نژاد قیمت انواع میوه ، سبزی و صیفی‌جات در میدان بارفروشان به شرح زیر است؛

قمیت میوه، سبزی و صیفی‌جات در میدان بارفروشان 
 

نام میوه و  سبزی                  قیمت هرکیلوگرم(به تومان)
لیمو شیرین 1500 تا 2500
نارنگی( فجرساری و دشت ناز)3000 تا 5000
نارنگی تخم ژاپنی2000 تا 4000
نارنگی انشو شمال 2000 تا 3000
انار1200 تا 4000
سیب سبز دماوند2000 تا 3000
انواع سیب زرد و قرمز لبنان1500 تا 3500
انگور بیدانه قرمز تاکستان2000 تا 3000
انگور قرمز اراک1500 تا 3500
انگور سفید اراک 1000 تا 2500
انگور مهری1200 تا 2000
انگور شاهرودی1500 تا 2500
انگور بیدانه قرمز تاکستان1500 تا 2000
انواع پسته 13000 تا 15000
پسته اکبری و مرغوب17000 تا 19000
گلابی دوشس 2000 تا 4000
خیار رسمی 1000 تا 1800
انواع خیار گلخانه‌ای1200 تا 2500
پرتقال تامسون کوهستانی 3000 تا 4000
پرتقال تامسون جنوب2000 تا 2500
پرتقال رسمی جنوب 1500 تا 1800
به 3500 تا 5000
گریپ فروت توسرخ3500 تا 5000
خرمالو دورشهری2500 تا 5000
خرمالو شمال1500 تا 3500
انواع بادمجان 550 تا 650 
بادمجان گلخانه‌ای ساوه1500 تا 2500
سیر داخلی تازه 1800 تا 3500
بامیه 1500 تا 2500
لیمو ترش3500 تا 6000
سیب زمینی اردبیل و همدان600 تا 1000
انواع پیاز زرد و سفید 500 تا 600
پیاز شیری نو 500 تا 800
سبزی جور600 تا 900
سبزی خوردن 500 تا 750
کرفس اصفهان 500 تا 600
کاهو رسمی کرج 500 تا 800
کاهو پیچ سالادی800 تا 1200
کدو مسمایی 600 تا 700
انواع کدو ورامین 600 تا 700
کلم سفید 400 تا 600
کلم قرمز 500 تا 700
فلفل دلمه رنگی 3500 تا 5500
فلفل دلمه سبز 500 تا 1100
فلفل آستانه اشرفیه 2000 تا 3500
انواع گوجه فرنگی گلخانه‌ای1000 تا 1500
هویج400 تا 700
لوبیا سبز1300 تا 2200
فلفل کبابی1500 تا 2500
خربزه زرد 700 تا 1400
انواع هندوانه 100 تا 400
گل کلم 500 تا 600
شلغم 700 تا 1100
چغندر بوش 650 تا 850
کدو حلوایی 750

 

به گزارش خبرگزاری مهر آخرین نرخ رسمی منتشر شده در سایت سازمان میادین به شرح زیر است؛

بنابر این گزارش با توجه به کاهش 20 درصدی قیمت میوه در میدان بارفروشان به احتمال زیاد طی روزهای آتی نرخ‌های موجود در جدول ذیل نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد .

 

 


کد مطلب 2394282

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