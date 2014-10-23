سید مهران حسینی مدال بیست و یکم را به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سیدمهران حسینی موفق شد در ماده پرتاب دیسک کلاس f35/36 با پرتاب 40 متر و 14 سانتیمتر به قهرمانی دست یابد.

سلطان محمد الکعبی با پرتاب36.34 دوم شد و مدال برنز این رشته به مرتضی البیاتی از عراق با پرتاب 37.77 رسید.

مهران حسینی گفت: بیش از 10 روز است که در دهکده هستم و خیلی خسته بودم و به این مدال نیاز داشتم. روز گذشته در پرتاب وزنه که ماده تخصصی ام نبود چهارم شده بودم و امروز موفق شدم در پرتاب دیسک طلایی شوم.

وی افزود: من در آینده باید در وزنه شرکت کنم چراکه این ماده در کلاس من حذف می شود.

این بیست و یکمین مدال کاروان غدیر در بیست و یکمین دوره بازی های پاراآسیایی اینچئون بود.