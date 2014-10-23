تسهیلات اتوبوسرانی درمراسم تشییع پیکرآیت الله مهدوی کنی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس از ساعت 6:30 صبح پنجشنبه ناوگان اتوبوسرانی پایتخت با تعداد کافی اتوبوس در میادین اصلی و پایانه های شهر تهران مستقر است تا نسبت به انتقال شهروندان محترم به محل مراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنی در دانشگاه تهران اقدام کند.

پس از مراسم دانشگاه تهران و اقامه نماز، اتوبوسهای شرکت واحد در خیابان های اطراف دانشگاه مستقر هستند تا مشایعت کنندگان را به محل خاکسپاری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری منتقل کنند.

اتوبوسهای شرکت واحد پس از پایان مراسم خاکسپاری آمادگی دارند شرکت کنندگان در این مراسم را به مبادی اولیه باز گردانند.