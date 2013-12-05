مجله مهر: درباره ماندلا فیلم‌های زیادی ساخته شده و کتاب‌های زیادی نوشته شده است اما هنوز چیزهایی هستند که شاید خیلی‌ها درباره او ندانند.

وقتی ماندلا، نلسون نبود

نام اصلی کسی که بسیاری از مردم آفریقای جنوبی به‌نشانهٔ احترام او را مخولو (پدربزرگ) صدا می‌زنند رولیهلاهلا بود. زمانی که ماندلا ۹ سال داشت معلم دبستان متدیست (شاخه ای از کلیسای پروتستان)، نام انگلیسی نلسون را برای او انتخاب کرد. انتخاب اسم‌های انگلیسی برای بچه‌های آفریقایی برای این بود که خارجی‌ها راحت‌تر نام آنها را بتوانند تلفظ کنند. معنی لغوی رولیهلاهلا «کندن شاخه درخت» است، ولی معنی رایج آن «دردسرساز» است.

در فهرست تروریستی آمریکا

تا سال ۲۰۰۸ و با وجود گذشت ۱۴ سال از انحلال رژیم آپارتاید نام ماندلا و حزبش در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بود. حتی زمانی که ماندلا مبارزه‌اش به نتیجه رسید،رژيم آپارتاید سقوط کرد،اولین رئيس جمهوری دمکراتیک و سیاهپوست آفریقای جنوبی شد و جایزه صلح نوبل گرفت هم آمریکا نام این قهرمان مردم آفریقا را از فهرست تروریست‌ها خارج نکرد.

تا همین چند سال قبل دولت آمریکا از لحاظ قانونی سمبل آزادی جهان را یک تروریست می‌دانست و او حق نداشت بدون هماهنگی با وزارت امور خارجه آمریکا به جز برای شرکت در سازمان ملل وارد ر خاک آمریکا شود! در زمان دولت جورج بوش کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا این وضعیت را خجالت آور خواند و بالاخره چند نفر از اعضای کنگره قول حل این مشکل را در آینده‌ای نزدیک دادند. رایس در آن زمان گفته بود: این مسئله که من باید برای دیدار با همتایم از آفریقای جنوبی یا دیدار با نلسون ماندلا رهبر بزرگ این کشور، اجازه ای خاص صادر کنم واقعا خجالت آور است. سرانجام جورج بوش با امضاي قانوني که به مناسبت نودمين سال تولد ماندلا به تصويب کنگره امريکا رسيد نام او و حزبش را از فهرست سازمان هاي تروريستي حذف کرد.

شرمندگی انگلیس

در جریان مبارزه علیه رژیم آپارتاید در دهه 70 و 80 میلادی، کنگره ملی آفریقا(حزب حاکم فعلی آفریقای جنوبی) توسط رژیم آپارتاید به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شد و آمریکا و انگلیس که رابطه‌ای نزدیک با این رژيم داشتند ماندلا را در فهرست تروریست‌ها قرار داده بودند. مارگارت تاچر،نخست وزیر سابق انگلیس هم در زمان مبارزات ماندلا، او را یک تروریست کمونیست خطاب می‌کرد و با رژيم آپارتاید همکاری نزدیک داشت. ديويد كامرون،نخست وزیر انگلیس و رهبر فعلی حزب محافظه‌کار به همین دلیل چندی پیش از این مسئله انتقاد کرد و در مقاله‌ای در هفته‌نامه آبزرور نوشت: حزب ما به دليل اشتباهاتي كه در ارتباط با «كنفرانس ملي آفريقا» به رهبري «نلسون ماندلا» انجام داد، اكنون بايد بيشتر در جهان شنونده باشد.

ورزش مورد علاقه:بوکس

نلسون ماندلا در مدت ۲۷ سالی که به خاطر مبارزه با رژيم آپارتاید در زندان بود هر روز صبح ورزش‌می‌کرد. جالب است بدانید که بر خلاف آرامش همیشگی ماندلا ورزش مورد علاقه او بوکس بوده است. بیشتر دوران طولانی زندان ماند در یک سلول در جزیره روبن بود.

شوخی ماندلا و هوک او به محمد علی کلی

او در زندگینامه خود درباره علاقه‌اش به بوکس نوشته است: بیشتر از خشونت بوکس، از علم نهفته در آن لذت می‌بردم. اینکه یک نفر چگونه بدنش را برای دفاع از خود حرکت می‌دهد، چگونه از یک استراتژی برای دفاع و حمله استفاده می‌کند و چگونه ضرباهنگ خود را در طول بازی حفظ می‌کند، مرا به خود جذب می‌کرد.

کاپ جام‌جهانی در دستان ماندلا؛زمانی که مقام‌های فیفا میزبانی آفریقای جنوبی

در سال ۲۰۱۰ را اعلام کردند.

۶ بچه و ۱۷ نوه از سه ازدواج

ماندلا سه بار ازدواج کرد و در مجموع شش فرزند و ۱۷ نوه داشت. نخستین بار مبارز آفریقای جنونبی با «اولین نتوکو میس» ازدواج کرد که مانند خود ماندلا، اهل ناحیه‌ای بود که بعدها منطقه ترانسکی آفریقای جنوبی نام گرفت. این زوج دو پسر به نام‌های مادیبا (تمبی) و ماکگاتو، و دو دختر داشتند که هر دو ماکازیوه نام گرفتند. دختر اول آنها در نه ماهگی درگذشت، و به همین خاطر این زوج نام دومین دختر خود را هم ماکازیوه گذاشتند. ازدواج آنها بر مسائل مختلف پس از ۱۳ سال زندگی به طلاق در سال ۱۹۵۷ کشیده شد. به غیر از غیبت‌های طولانی ماندلا به خاطر فعالیت سیاسی یکی از دلایل جدایی آنها مذهب «اولین نتوکو میس» بود؛ این زن که در سال ۲۰۰۴ درگذشت و ماندلا در مراسم خاکسپاری‌اش حضور داشت مذهبی داشت که بی‌طرفی سیاسی یکی از اصول آن بود.

وینی مادیکیزلا-ماندلا دومین همسر ماندلا به حساب می‌آید که حاصل ازدواج آنها دو دختر است. زمانی که دختر اول آنها ۱۸ ماه داشت دوران طولانی زندان ماندلا شروع شد. در آن زمان رژیم آپارتاید و کشورهای طرفدار آن، ماندلا را کمونیست و تروریست می‌نامیدند. ازدواج وینی و ماندلا هم قربانی نزاع سیاسی شد. در حالی که شوهر وینی به اتهام تروریسم و خیانت در زندان جزیره رابن مشغول گذراندن حبس ابد بود، پدر او به سمت وزارت کشاورزی ترانسکی برگزیده شد. اختلافات سیاسی باعث جدایی این زوج در آوریل ۱۹۹۲ و طلاق رسمی آنها در مارس ۱۹۹۶ شد.

در سال ۱۹۹۵ ماندلا از آمینا کاچالیا فعال ضد آپارتاید هم تقاضای ازدواج کرد اما از زن این تقاضا را نپذیرفت. آخرین همسر ماندلا گراکا ماچل، بیوه سامورا ماچل، رئیس‌جمهور سابق موزامبیک و متحد کنگره ملی آفریقا بود که ماندلا در سال ۱۹۹۸ و همزان با جشن تولد سن ۸۰ سالگی با او ازدواج کرد. رئیس‌جمهور سابق موزامبیک،۱۲ سال قبل از این ازدواج در یک سانحه هوایی کشته شده بود. در کنار قهرمان مردم آفریقا در زمان بیماری به صورت شبانه‌روزی دو زن حضور داشتند: وینی مادیکیزلا-ماندلا،همسر سابق ماندلا و گراکا ماچل همسر فعلی او. بر خلاف تصور خیلی‌ها این دو زن رابطه بسیار خوبی دارند و گفته بودند مانند دو خواهر در کنار ماندلا از او مراقبت می‌کنند.

مبارزه به جای سلطنت

خانواده نلسون ماندلا از حکام محلی بودند که بخش زیادی از املاکشان را استعمارگران تصاحب کرده بودند. پدر بزرگ او پادشاه قبیله تمبو بود. پدرش هم از روسای قبیله بود. پدر ماندلا از زمان تولد این مقام را به ارث برده بود و او هم قرار بود چنین مقامی را به ارث ببرد. نلسون ماندلا اما مبارزه را به جای سلطنت انتخاب کرد.

ماندلا اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی بود که از سال ۱۹۹۴ به مدت ۵ سال این سمت را بر عهده داشت و بسیاری او را پدر آفریقای جنوبی می‌دانند. رهبر پیشین آفریقای جنوبی، علیه آپارتاید (یا حاکمیت اقلیت سفید بر کشور) مبارزه کرد و در سال ۱۹۹۳ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.