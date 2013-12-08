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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۳

قیمت گوشت در بازار

هم‌اکنون در بازار هر کیلو بال بوقلمون 5500 تومان، ساق بوقلمون با پوست 12 هزار و 300 تومان، فیله بوقلمون 19 هزار و 500 تومان و گردن بدون پوست بوقلمون 8100 تومان قیمت دارد. 

باشگاه خبرنگاران: همچنین هر کیلو گوشت گوساله قلوه‌گاه 17 هزار و 500 تومان، گوشت گوساله خورشتی 24 هزار و 100 تومان، گوشت گوساله راسته پاک کرده 29 هزار تومان، گوشت گوساله ران پاک کرده 27 هزار و 250 تومان و گوشت گوساله فیله پاک کرده 39 هزار و 500 تومان فروخته می‌شود.

در عین حال در بازار هر کیلو گوشت گوسفندی راسته با استخوان 24 هزار و 700 تومان، گوشت گوسفندی ران پاک کرده با استخوان 30 هزار و 700 تومان و گوشت گوسفندی ماهیچه 31 هزار و 900 تومان است.

همچنین هر کیلو مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی با قیمت 6570 تومان فروخته می‌شود.

جدول قیمت گوشت

 

کد مطلب 2405592

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