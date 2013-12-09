مجله مهر: از ایران چه کسی در مراسم تشییع ماندلا شرکت می کند؟ این سوالی است که بنا به روابط خوبی که نلسون ماندلا با آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سید محمد خاتمی و در کل با ایران داشت، در ذهن ها نقش بسته است. ابتدا گفته شد که قرار است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این مراسم شرکت کند اما دفتر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که این سفر منتفی شده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به عنوان نماینده دولت یازدهم در این مراسم شرکت خواهد کرد. ظریف آبان ماه امسال در سفری به که ژوهانسبورگ داشت برای ماندلا که در آن زمان در بیمارستان بستری بود دسته گل فرستاد. صحبت هایی درباره حضور احتمالی سید محمد خاتمی هم در این مراسم شنیده می شد. او خود اظهار امیدواری کرده که بتواند در مراسم تدفین نلسون ماندلا حضور یابد و گفته است من از مرگ نلسون ماندلا بسیار متاثر شدم و پیامی را نیز بدین مناسبت دادم. امیدوار هستم بتوانم در این مراسم شرکت کنم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل خروج از کشور شما برطرف شده است، گفت: ان‌شاءالله که تاکنون چنین مشکلی وجود نداشته باشد.

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علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت ایران آبان ماه سال 90 عازم ریاض شد تا با حضور در مراسم تشییع ولیعهد عربستان سوتفاهم های بین دو کشور را رفع کند

صالحی در مراسم تشییع ولیعهد عربستان

آبان ماه سال 90 در روزهایی که آمریکا ایران را متهم به طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن کرده بود، سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد عربستان درگذشت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت در همان ایام راهی عربستان شد تا با حضور در مراسم تدفین این ولیعهد عربستانی سوتفاهم ها را رفع کند. تصویر تسلیت گویی او به پادشاه عربستان در همان ایام که اخبار تخاصم های ایران و عربستان در صدر خبرها بود، بارها از رسانه های جهان پخش شد. سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد، وزیر دفاع و هوانوردی و بازرس کل پادشاهی عربستان سعودی، بود که اواخر مهرماه سال 90 بر اثر بیماری سرطان روده بزرگ و مشکلات کهولت در آمریکا در گذشت. "جو بایدن"، معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در این مراسم حضور داشت.

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این گریه های احمدی نژاد در مراسم تشییع هوگو چاوز از دید رسانه ها پنهان نماند



حاشیه های احمدی نژاد در مراسم تشییع چاوز

اسفندماه سال 91 در آخرین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، نزدیک ترین دوستش هوگو چاوز درگذشت. احمدی نژاد در پیامی پرحاشیه از رجعت او سخن گفت و چندی بعد هم عازم ونزوئلا شد تا در مراسم تدفین وی شرکت کند. رسانه های مختلف عکس ها و فیلم حضور احمدی نژاد در این مراسم، اشک های احمدی نژاد و تاثر او از مرگ یکی از نزدیک ترین همتایانش، را از جذاب ترین حاشیه های این مراسم معرفی کردند. احمدی نژاد به همراه بیش از 30 رهبر دیگر از کشورهای مختلف در مراسم تدفین چاوز شرکت کرده بود. او در این مراسم ، شال مشکی به نشانه عزا بر گردن انداخته بود و دوبار بر تابوت چاوز بوسه زد. انتشار تصویری از شیوه خاص همدردی احمدی نژاد با مادر چاوز برای رئیس جمهور و همراهانش در این مراسم حاشیه ساز شد.

سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در مراسم تشییع رهبر کاتولیک های جهان حضور یافته بود

تشییع پاپ

مراسم تشییع و تدفین پاپ ژان پل دوم از بزرگترین و معروفترین مراسم های تشییع بود. فروردین ماه سال 1384 در آخرین روزهای ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، رهبر کاتولیک های جهان درگذشت. مراسم تشییع جنازه پاپ ژان پل دوم هشتم آوریل 2005 با حضور مقامهای ارشد کشور جهان و سازمانها و نهادهای بینالمللی از جمله سید محمدخاتمی رییس جمهور وقت ایران در کلیسای سن پیترو آغاز شد. چهار پادشاه، پنج ملکه و هفتاد رئیس جمهور و نخست وزیر و نیز هزاران کاتولیک از سراسر دنیا برای شرکت در این مراسم راهی رم شده بودند.

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با وجودی که علی اکبر ولایتی در زمان درگذشت اسد وزیر خارجه نبود اما به همراه رئیس جمهور وقت در مراسم تشییع حافظ اسد شرکت کرد

ولایتی و خاتمی در مراسم تشییع اسد

حافظ اسد پدر بشار از معروفترین رهبران دنیای عرب بود که که در ژوئن سال 2000 و در سن 69 سالگی درگذشت. حافظ اسد روابط نیکویی با ایران داشت و از حامیان ایران در دوران جنگ تحمیلی بود. زمانی که او درگذشت، دولت اصلاحات تازه روی کار آمده بود. علی اکبر ولایتی که در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در قامت وزیر خارجه ایران و در دوران جنگ دیدارهایی با اسد داشت، برای مراسم تشییع و تدفین حافظ اسد عازم دمشق شد. او در آن زمان وزیر خارجه ایران نبود. اما مقام بالاتر دیگری از ایران در این مراسم حضور داشت. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور وقت ایران شخصا در این مراسم حضور پیدا کرد.