تردد زائران از مرز خسروی ممنوع!

ایرنا: یاور محمدی گفت: تردد زائران ایرانی عتبات عالیات به کشور عراق از این مرز از اواسط خرداد امسال و بدنبال حادثه تروریستی متوقف شده لذا تردد به شهرهای مذهبی عراق از مرزهای این شهرستان همچنان ممنوع است.

وی به افرادی که بخواهند از راه غیرمجاز یا مرز پرویزخان به عتبات عالیات سفر کنند، هشدار داد و افزود: مرز پرویزخان فقط برای تردد مسافران، گردشگران و بازرگانان به اقلیم کردستان عراق است و سفر به دیگر مناطق عراق بخصوص شهرهای مذهبی از این طریق ممنوع است و خطراتی همچون دستگیری و زندان را بدنبال دارد.

محمدی در خصوص فعالیت مرزهای این شهرستان در ایام اربعین اظهار کرد: صادرات کالا در روز اربعین سرور شهیدان از مرزهای خسروی و پرویزخان تعطیل نیست و فعالیت های اقتصادی و تجاری با توجه به توافقات صورت گرفته با طرف عراقی انجام می شود.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین یادآور شد: براساس توافق طرفین مرزهای این شهرستان فقط در روزهای اعیاد فطر، قربان و نوروز و روزهای جمعه تعطیل است و در مابقی ایام سال مبادلات تجاری و اقتصادی از این مرزها بدون وقفه انجام می شود.

هر ساله در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان تاسوعا، عاشورا و اربعین مشتاقان زیادی از اقصی نقاط کشورمان برای شرکت در آیین های عزاداری امام حسین (ع) و حضور در کربلای معلا، خواهان سفر به شهرهای مذهبی عراق از مرز خسروی هستند که با توجه به ممنوعیت سفر از این مرز باید از مرزهای جایگزین کشورمان برای این سفر استفاده کنند.

قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه با بیش از 186کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، دارای دو مرز رسمی و فعال خسروی و پرویزخان است.