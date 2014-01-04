سند خودرو را در دفترخانه به نام بزنید

پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران: رییس قوه قضاییه در دیدار با هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اهمیت جایگاه اسناد رسمی در کشور گفت: بحث توجه به تنظیم اسناد رسمی در جامعه، به جهت جلوگیری از منازعات مردم و کاهش پرونده ها در محاکم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: به هر گونه که مصلحت را در نظر بگیریم بسیار شایسته است که نقل و انتقال اموال و املاک و تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در این راه نظم و قانون استقرار یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان واحدی تحت نظارت دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: کارهای مردم در دفاتر اسناد رسمی باید سریع و متقن صورت پذیرد، ضمن این که دفاتر اسناد رسمی فضای مناسبی برای برون سپاری بخشی از وظایف دستگاه قضایی است.

آملی لاریجانی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده در دفاتر اسناد رسمی تاکید داشت: این موضوع، درست است و باید از طریق مراجع قانونی به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی توجه ویژه ای داشت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرد: تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد. برنامه ریزی ها باید به سمتی باشد که تخلفات در دفاتر اسناد رسمی به حداقل ممکن برسد و تخلفات موجود در برخی دفاتر موجب صدمه زدن به اعتبار دفاتر اسناد رسمی نشود.

گفتنی است ماجرای واگذاری نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی، سال گذشته به رودرویی پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی منجر شد. دریک مورد نمایندگان پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی کشور رو در روی هم قرار گرفتند و درباره الزامی بودن یا نبودن نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها با هم مناظره کردند؛ مناظره‌ای که در پایانش 76 درصد تهرانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی آن "مراجعه به دفترخانه‌ها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها" را "نپسندیدند".