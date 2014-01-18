هوای تهران همچنان ناسالم است

خبرآنلاین: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عدد میانگین آلودگی هوا را ۱21 اعلام کرده است، یعنی ناسالم برای همه گروه های حساس.

شاخص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است و عدد میانگین آلودگی هوا ۱۵۱ است ، لذا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که بیماران قلبی،ریوی و کودکان از تردد های غیر ضرور اجتناب کنند. امروز پاک ترین نقطه تهران شهرداری منطقه 16 با شاخص 73 است.

در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید: