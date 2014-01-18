هوای تهران همچنان ناسالم است

خبرآنلاین: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عدد میانگین آلودگی هوا را ۱21 اعلام کرده است، یعنی ناسالم برای همه گروه های حساس.
شاخص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است و عدد میانگین آلودگی هوا ۱۵۱ است ، لذا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که بیماران قلبی،ریوی و کودکان از تردد های غیر ضرور اجتناب کنند. امروز پاک ترین نقطه تهران شهرداری منطقه 16 با شاخص 73 است.
در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید:
|محدوده محلی
|منطقه شهری
|عدد آلودگی
|پاسداران
|3
|160
|شادآباد
|18
|157
|دروس
|3
|150
در دیماه ۹۲ تاکنون فقط یک روز و تنها برای ساعتی هوای تهران سالم بوده است.
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