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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۳۷

هوای تهران همچنان ناسالم است

هوای تهران امروز برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

خبرآنلاین: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عدد میانگین آلودگی هوا را ۱21 اعلام کرده است، یعنی ناسالم برای همه گروه های حساس.

شاخص ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است و عدد میانگین آلودگی هوا ۱۵۱ است ، لذا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که بیماران قلبی،ریوی و کودکان از تردد های غیر ضرور اجتناب کنند. امروز پاک ترین نقطه تهران شهرداری منطقه 16 با شاخص 73 است.

در جدول زیر، آلوده ترین مناطق تهران را می بینید:

 
محدوده محلی منطقه شهری عدد آلودگی
پاسداران 3 160
شادآباد 18 157
دروس 3 150

در دیماه ۹۲ تاکنون فقط یک روز و تنها برای ساعتی هوای تهران سالم بوده است. 

 

کد مطلب 2406339

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